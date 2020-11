Beaucoup pour Jorge Luis Pinto et les Émirats arabes unis pour réfléchir avant le choc éclairant contre Bahreïn

Les Émirats arabes unis attendent un test amical sévère contre Bahreïn, championne de la Gulf Cup 2019, une tâche compliquée par leur victoire précédente perplexe.

La première victoire du nouveau patron Jorge Luis Pinto pour les Blancs lui a été remise jeudi contre le Tadjikistan par Al Wasl, l’attaquant Ali Saleh, à la 94e.e minute. Ceci, cependant, a suivi les visiteurs non payés – classés 48 places plus bas par la FIFA en 122nd – prenant une avance troublante de 2-0 au stade Zabeel, avant d’être rattrapé par l’attaquant d’Al Jazira Ali Mabkhout, le record national de 64e et 65e grèves.

Les préparatifs pour la reprise tant attendue des qualifications pour la Coupe du monde 2022 l’année prochaine se poursuivent au stade Al Maktoum lundi (18h00) contre les Bahreïnis qui n’ont perdu que deux fois lors de leurs 17 derniers matches. Voici le résumé:

QU’EST-CE QUI EST EN LIGNE?

Un cinquième régime en trois ans a été chargé de ressusciter les rêves de retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis Italia ’90.

Les perturbations et la confusion causées par le coronavirus ont entravé Pinto après l’embauche en juillet.

Mais le match d’ouverture officiel du mois dernier pour le Colombien de 67 ans – qui, de façon mémorable, a mené les ménés du Costa Rica aux quarts de finale de 2014 après un « groupe de la mort » – s’est soldé par une défaite molle 2-1 contre l’Ouzbékistan. Une répétition inquiétante a été évitée à Dubaï grâce à l’héroïsme continu de Mabkhout, bien que ce soit un affichage déconcertant laissant autant de questions que de réponses.

Les EAU doivent être au top en mars prochain lorsque le long processus AFC redémarrera. Il n’y a presque aucune marge d’erreur à partir de la quatrième place dans le groupe G à cinq équipes – bien qu’avec un match en cours.

Seuls les huit vainqueurs de poule et les quatre meilleurs finalistes accèderont à la troisième et dernière manche. Un quatuor éprouvant de matches de deuxième tour reste à domicile contre la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, ainsi que contre l’Indonésie.

En l’absence d’autres fenêtres internationales officielles de la FIFA ouvertes jusque-là, bien que des lacunes puissent être ouvertes dans le calendrier national, un run-out éclairant contre Bahreïn est essentiel.

PROBLÈMES DE SÉLECTION DE PINTO

La bande du Tadjikistan n’a pas fourni un baume pour la défense souvent critiquée des EAU.

Rappelé que l’arrière droit Abdulaziz Haikal a percuté le coéquipier du Shabab Al Ahli Dubai Club Yousif Jaber dans un corner pour offrir à Davron Ergashev sa tête 10e– ouvre-minute. L’arrière gauche d’Al Nasr Mahmoud Khamis a ensuite quitté un espace caverneux, permettant à Iskandar Dzhalilov de croiser Komron Tursunov pour le deuxième.

La décision de se débarrasser entièrement des défenseurs centraux de départ contre l’Ouzbékistan à Mohammed Marzooq et Fares Juma de l’équipe, les remplaçant entièrement par un mélange d’ancien et de nouveau dans Khalifa Al Hammadi et Jaber de Jazira, n’a pas produit l’effet calmant souhaité. Pinto doit décider s’il veut donner plus de possibilités au nouveau couple de s’installer, ou remettre une deuxième casquette tardive au guerrier de Sharjah Shaheen Abdulrahman.

Majed Surour, quant à lui, a été un verrou pour le roi tout au long de son début à 100% en 2020/21 et son physique devrait renforcer le pivot de milieu de terrain favorisé par la formation 4-2-3-1 de Pinto. Attendez-vous à ce que Ali Salmeen de Wasl ou Abdullah Ramadan de Jazira cède la place.

Plus en avant, les flancs semblent verrouillés par Bandar Al Ahbabi d’Al Ain et Fabio De Lima de Wasl. Il en va de même pour l’icône de la fierté d’Abu Dhabi, Mabkhout.

Ces attaquants sont très compétitifs parmi l’élite asiatique.

Seule l’expérimentation verra l’avant-centre naturalisé d’Al Nasr Sebastian Tagliabue donner plus de minutes, s’il est passé en forme, ou les ailiers Khalil Ibrahim d’Al Wahda et Khalid Bawazir de Sharjah.

Mais la place du meneur de jeu n’est pas réglée. Caio Canedo d’Al Ain a obtenu un taux de réussite de 100% et quatre tentatives contre les Tadjikis, Khalfan Mubarak de Jazira sortant du banc des remplaçants.

Il n’y aurait guère de surprise si ces rôles étaient inversés mardi. Ce duo a pris de l’importance avec le joueur de l’année 2016 de l’AFC Omar Abdulrahman blessé et l’icône intemporelle d’Al Wahda, Ismail Matar, ignorée.

À QUOI S’ATTENDRE DE BUOYANT BAHREIN

La triste phase de groupes des EAU à la Gulf Cup a été la dernière indignité des 260 jours de règne terriblement décevant de Bert van Marwijk.

Le patron inspirant de Bahreïn, Helio Sousa, a cependant expérimenté un XI différent à chaque match du tournoi, tout en étant toujours stupéfait favori de l’Arabie saoudite lors de la finale de décembre 2019.

Cela fait suite au triomphe du championnat de la Fédération de football d’Asie occidentale en août. Bahreïn est également bien placé pour les qualifications WC2022.

De tels succès ont gonflé les discours sur une nation prête à égaler ses exploits dans les cycles de 2004 et 2010, où ils sont allés à un match du tournoi.

Les hommes de Sousa peuvent également entrer dans le concours plus finement. Ils ont déjà remporté deux victoires ce mois-ci – 1-0 contre le Tadjikistan et 3-1 contre le Liban.

Ce dernier match a vu un déficit de 1-0 à la mi-temps inversé grâce aux efforts de Sayed Hashim Isa, Kamil Al Aswad et Mohamed Marhoon.

