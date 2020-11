10 films horribles Les acteurs de Buffy contre les vampires veulent que nous les oublions

Donc, à la fin, de nombreux acteurs de la série ont eu du mal à trouver leur place dans le cinéma, et même ceux qui ont subi leur part de ratés, Seas of Monsters, Fat Slags et Cop Out (s). Oui, vous avez bien lu tout cela …

Même si les séries courtes axées sur la narration sont devenues la norme ces dernières années et ont, dans de nombreux cas, retiré le tapis du bon vieux cinéma, cette vieille châtaigne selon laquelle les acteurs de télévision sont strictement des acteurs de télévision et des stars de cinéma étant le l’étalon-or était monnaie courante dans le paysage du divertissement post-Buffy.

Buffy contre les vampires est un point de repère pour l’horreur, la fantaisie et la télévision des années 90 en général, avec un impact culturel qui a traversé les années depuis son dernier épisode en 2003. Mais cela n’aurait jamais pu être ce qu’il était sans les acteurs, qui chacun ont apporté leur propre touche unique aux créations de Joss Whedon, laissant dans leur sillage des performances amusantes, viscérales et émouvantes.

Pas tellement un désastre qu’un flop mouillé, Percy Jackson: Sea of ​​Monsters présente une réunion du casting de Buffy à double barillet, sous la forme de Nathan Fillion (prédicateur de l’enfer de la saison sept, Caleb) et Anthony Stewart Head (ex-hellraiser, étouffant bibliothécaire et patriarche Scooby, Rupert Giles).

Sea of ​​Monsters, ou pour lui donner toute sa rafale de vent, Percy Jackson et les Olympiens: la mer des monstres, est le deuxième et dernier volet de la franchise cinématographique Percy Jackson – une autre tentative de capture d’argent livre-film construite à l’image de Harry Potter et Twilight. Il suit le héros titulaire de Logan Lerman, un jeune demi-dieu, alors qu’il cherche la Toison d’or. En chemin, il rencontre de nombreux personnages mythiques et colorés, parmi lesquels le centaure Chiron (Tête) et le messager Hermès (Fillion).

Les deux donnent de solides performances, mais aucun des deux ne peut empêcher le film d’être juste un autre grand studio oubliable, à budget moyen, et un festival de non-sens CGI. Peut-être auraient-ils dû réaliser ce qui se profilait à l’horizon lorsque les acteurs originaux de leurs personnages, Pierce Brosnan et Dylan Neal, ont quitté le navire après le premier film.