SaGa Frontier Remastered annoncé sur PS4

Square Enix l’a sorti en 1998 au Japon Frontière SaGa fait à nouveau ressortir et a annoncé une version remasterisée pour PlayStation 4.

L’équipe de huit personnes est de retour, mais cette fois avec Fuse comme personnage jouable. Fuse est membre de l’IRPO, l’organisation des régions pour le maintien de l’ordre public. Son vrai nom est Lostar, mais il a été surnommé « Crazy Fuse » parce qu’il devient incontrôlable quand il perd son sang-froid. Bien qu’il soit connu pour son comportement problématique, il a un sens aigu du devoir en tant que policier, et sa conscience naturelle et sa détermination ont entraîné un taux élevé d’arrestations. Il enquête toujours sur les incidents dans les régions aujourd’hui.

Sélectionnez dans SaGa Frontier remasterisé votre personnage préféré et partez pour votre propre voyage. Chacun des huit personnages a des buts et des fins différents. Vos choix affecteront la façon dont les événements se déroulent à l’aide du système de scénario de forme libre. Votre propre histoire est écrite avec ce système détaillé.

SaGa Frontier remasterisé Il promet également de beaux graphismes et de nouveaux événements et fonctionnalités, y compris des événements manquants dans l’histoire d’Asellu qui n’ont pas été implémentés dans la version originale.

L’image du jeu reste inchangée, mais la qualité graphique a été considérablement améliorée. Les personnages, les arrière-plans et les monstres ont été recréés en haute résolution et les menus ont été rendus plus conviviaux. Une qualité à vie comme deux fois la vitesse a également été ajoutée à ce que SaGa Frontier remasterisé en fait une expérience à ne pas manquer.

SaGa Frontier remasterisé sortira à l’été 2021.