10 fantômes de film les plus effrayants jamais

WLWIN 5D Diamant Peinture Kit Complet Perceuse Paysage Fantôme Effrayant Point De Croix Broderie Diamond Painting Kits Salon Chambre Décoration Autocollant Mural 30 * 40cm

【Trousses de peinture au diamant】Ces trousses de peinture au diamant 5D conviennent très bien aux enfants et aux adultes. Tous les exercices sont fabriqués avec des matériaux de qualité afin d’assurer une couleur parfaite. 【Décoration murale】La toile de peinture à l'huile haute transparence est imperméable et sa texture uniforme, le motif lui-même a un fond collant et un film de protection en plastique pour garder l’image collante afin que vous puissiez facilement la compléter. 【Diamants super brillants】les diamants carrés magiques contiennent 17 sections et ne terniront jamais. Ils sont plus vifs et plus brillants que les diamants en résine. Brille dans la lumière, la décoration DIY la plus populaire. 【Enrichissez votre vie】le kit de peinture DIY est un bon jouet d'apprentissage pour les enfants. Expérimentez le sens de la réussite, réduisez le stress et l’adaptation émotionnelle, améliorez la confiance en vous et la persévérance, cultivez la patience. La peinture numérique pour adultes convient aux adultes, aux personnes âgées et aux enfants. 【Étapes de production DIY】Tout d'abord placez les mêmes diamants dans le plateau, puis prenez le « stylo » et insérez le carré adhésif légèrement, laissez un peu d’adhésif sur le stylo, enfin prenez le diamant et placez-le sur le numéro correspondant sur la toile.