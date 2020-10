Annulé? Pourquoi les gens pensent que James Corden pourrait être la prochaine Ellen! – .

in

James Corden est-il «annulé»? Plus tôt dans l’année, l’animatrice de télévision de jour Ellen DeGeneres a été confrontée à ce qui pourrait être la plus grande «annulation» de l’histoire d’Hollywood, et certains fans soupçonnent James Corden d’être le prochain. Voici pourquoi.

La question de savoir si James Corden est susceptible de se retrouver face à face avec la culture de l’annulation a été portée à l’attention du public en raison de ce que l’acteur Eric Andre a déclaré dans une interview avec Vanity Fair le 22 octobre.

«Boohoo, Ellen était méchante. Qui donne comme ** t? Je n’ai jamais pensé qu’elle était gentille! Elle a l’air de dire: ‘Putain, donne-moi un café maintenant!’ Est-ce à quoi appartient la culture de l’annulation? «Ce type n’est pas gentil! James Corden est foutu si c’est le seul critère pour être appelé. «

Bien qu’Eric n’ait pas été invité à l’émission Late Late de James Corden, il anime le sien – ‘Eric Andre Show’ – qui parodie d’autres programmes télévisés nocturnes.

Photo par Theo Wargo / Getty Images pour Tony Awards Productions

Twitter réagit aux rumeurs annulées par James Corden

Andre n’est pas le seul à prédire que James Corden pourrait être le prochain à être «annulé» non plus. Certains utilisateurs de Twitter ont tweeté en accord avec la suggestion d’André.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

james corden va être annulé d’ici la fin de 2021 je peux le sentir dans mes os – gillian «foxy» knoxy (@OfficialGKnox) ​​2 octobre 2020

Pendant ce temps, certains ont effectivement demandé son «annulation».

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Si Ellen est annulée, pouvons-nous s’il vous plaît aller après James Corden? – passionné de moutarde (@TheBropez) 26 août 2020

D’autres étaient cependant en désaccord avec l’annulation de James.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pas un putain de moment sur Twitter à propos de l’annulation de James Corden juste bc ppl SENTIR COMME il est méchant 💀💀💀 Je déteste ça ici lmao – emma (@lgbtqhoran) 2 août 2020

Corden parle d’être un «gosse»

Les nouvelles accusations selon lesquelles James Corden serait «méchant» ne seraient pas la première fois que ses actions seraient sous les feux de la rampe. En fait, l’hôte l’a lui-même admis.

S’adressant au New Yorker plus tôt cette année, il a parlé de sa première renommée après Gavin et Stacey:

«J’ai commencé à me comporter comme un gamin que je ne pense pas être. C’est tellement enivrant cette première vague de gloire. Et je pense que c’est encore plus enivrant si vous n’êtes pas élevé pour cela.

Dans ce même article du New Yorker, la mère de James a réfléchi à cette période en disant: «Tu peux essayer de dire:« Regarde, James, tu te moque de toi », mais tu ne peux pas faire beaucoup.»

Photo de Jon Furniss / WireImage

James « annulé » par les fans de One Direction

En septembre, James a eu un avant-goût de la culture de l’annulation après que certains fans de One Direction aient tenté de « l’annuler » sur Twitter.

Après que Corden ait répondu «ok» à un tweet demandant à son émission de jouer des images invisibles de l’apparition du groupe en 2015, les fans se seraient attendus à ce qu’un nouveau contenu ou un membre du groupe One Direction soit dans l’émission.

Les fans ont ensuite été déçus lorsque seule une compilation de séquences de 2015 a été diffusée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

si nous n’obtenons aucune forme de contenu d’ici la fin de la journée, james corden est officiellement annulé <33 – jadeyy (@jadeampongg) 10 septembre 2020

Alors qu’un autre a tweeté: «Ce n’était pas drôle. je ne suis pas amusé. Je ne peux pas croire que j’ai vraiment pensé que quelque chose allait se passer. cela a vraiment perturbé ma santé mentale. James Corden est f *** ing annulé.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

ce n’était pas drôle. je ne suis pas amusé. Je ne peux pas croire que j’ai vraiment pensé que quelque chose allait se passer. cela a vraiment perturbé ma santé mentale. James Corden est putain annulé. – mia²⁸ || LISTE DE STREAM NAUGHTY (@braveslouadore) 10 septembre 2020

Dans d’autres nouvelles, quand Madison Beer s’est-elle fait remplir les lèvres? Les rumeurs de chirurgie plastique refont surface!

Partager : Tweet