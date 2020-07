10 des jeux les plus relaxants pour Android

Beaucoup de gens jouent à des jeux vidéo pour l’excitation. Des jeux comme Call of Duty: Mobile et Pokemon Go stimulent les sens. Les joueurs s’y mettent et apprécient l’intensité. Cependant, tout le monde n’aime pas ou ne veut pas cela. Parfois, les gens veulent simplement se détendre et oublier la journée. Heureusement, il existe des tonnes d’excellents jeux qui sont super cool.

L’anatomie d’un jeu de détente est assez facile à identifier. Il n’y a généralement pas de limites de temps ou de systèmes énergétiques pour se mettre en travers. De plus, les joueurs ont des tentatives infinies pour résoudre un puzzle ou un objectif. Dans certains cas, le jeu comprend même un mode relaxant spécifiquement pour se détendre et faire ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous avez d’excellentes options. Voici les meilleurs jeux de détente pour Android.

L’aventure d’Alto et l’Odyssée d’Alto

Prix: Libre de jouer

Alto’s Odyssey et Alto’s Adventure sont des jeux de coureurs infinis en 2D. Les joueurs skient sur une colline tout en évitant les obstacles et en collectant divers objets. Le jeu présente de superbes graphismes minimaux et un style de jeu fluide et satisfaisant. Le jeu principal n’est probablement pas le plus relaxant car il implique une prise de décision en une fraction de seconde. Cependant, les deux jeux proposent un mode zen où vous pouvez descendre la colline, faire des figures et profiter de la vue sans tous ces obstacles embêtants. Vous pouvez obtenir l’Odyssée d’Alto en cliquant sur le bouton ci-dessous ou l’Aventure d’Alto ici sur Google Play.

Grande aventure en montagne

Prix: Gratuit / 4,99 $

Grand Mountain Adventure est un autre jeu de ski relaxant. Celui-ci utilise des graphismes 3D plutôt que 2D comme les jeux d’Alto. En plus de ses graphismes supérieurs à la moyenne, le jeu est super fluide et satisfaisant. Il y a des objectifs et autres, mais vous pouvez totalement les ignorer si vous le souhaitez. Il n’y a pas de limites de temps ni de compteurs d’énergie. Le jeu comprend également un support de contrôleur, un système de figures rudimentaires et plusieurs montagnes à skier. La première montagne est gratuite avec le téléchargement et la version premium est de 4,99 $.

J’aime Hue et j’aime Hue aussi

Prix: Gratuit / 4,99 $

I Love Hue et I Love Hue Too sont deux jeux vraiment relaxants avec une prémisse soignée. Le premier jeu vous propose de mélanger les couleurs pour créer une palette de couleurs entière. Il contient 900 niveaux et aucun d’entre eux n’a de limite de temps ou quoi que ce soit de ce genre. Le deuxième jeu ajoute un aspect géométrique à tout avec un système de défi en option. Les deux sont des jeux premium, il n’y a donc pas de micro-transaction à craindre. Vous pouvez obtenir le premier jeu ici sur Google Play et le second sur le bouton ci-dessous.

Minecraft

Prix: 6,99 $ avec achats intégrés

Minecraft est un jeu sournoisement relaxant. Il existe deux modes et honnêtement, aucun n’est stressant du tout. Le premier est le mode créatif où vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez sans aucune restriction. Le deuxième mode est le mode survie. On pourrait penser que le mode survie serait stressant, mais dès que vous trouvez de la nourriture et construisez votre premier abri, tout est super facile et relaxant à partir de là. Le jeu propose différentes manières de passer du temps. Vous pouvez exploiter, fabriquer, construire ou partir à l’aventure autant que vous le souhaitez. De plus, l’aspect multijoueur vous permet de jouer avec des amis.

Monument Valley 1 et 2

Prix: 3,99 $ (avec achats intégrés) et 4,99 $, respectivement

Monument Valley est le jeu de puzzle relaxant le plus emblématique sur mobile. Le jeu utilise des puzzles de style Escher et des graphismes agréables pour attirer le joueur. De là, vous vous déplacez dans les niveaux, les déformant jusqu’à ce que vous trouviez votre sortie. Il n’y a pas de système de points ni de limite de temps pour vous gêner afin que vous puissiez prendre votre temps. Le prix du premier jeu comprend le jeu de base et vous pouvez obtenir un contenu téléchargeable gratuitement. Le deuxième jeu coûte 4,99 $ et n’a pas de DLC pour le moment. Les deux jeux se jouent essentiellement de la même manière et vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre. Vous pouvez également les jouer gratuitement via Google Play Pass. Vous pouvez obtenir le premier jeu ici sur Google Play et le deuxième jeu sur le bouton ci-dessous.

My Oasis Saison 2

Prix: Libre de jouer

My Oasis Season 2 est un jeu inactif axé sur la détente. C’est un constructeur d’île où vous prenez une île en ardoise vierge et la construisez avec diverses choses comme des arbres, des fleurs, des animaux, etc. Les joueurs tapent sur leurs écrans pour améliorer leur île et ajouter d’autres améliorations à mesure qu’ils débloquent. Même la bande sonore est assez détendue. Celui-ci est un jeu gratuit donc il y a des micro-transations. Vous n’avez vraiment besoin d’aucun d’entre eux, donc ce n’est pas grave. Ce développeur a également fait de Buff Knight, l’un de nos vieux favoris.

Prune

Prix: 3,99 $

Prune est l’un des jeux de détente classiques pour Android. En gros, vous cultivez et élaguez un arbre jusqu’à ce qu’il soit sain. Cela commence comme un petit semis. Vous coupez le plan en glissant avec votre doigt et la plante pousse dans cette direction. Vous gagnez lorsque la plante atteint la lumière et que les fleurs s’épanouissent. Le jeu propose 48 niveaux, une bande-son relaxante et des graphismes simples et efficaces. Il y a un peu de vitesse, mais vous pouvez réessayer les niveaux autant de fois que vous le souhaitez. Le jeu coûte 3,99 $ sans achat ni publicité dans l’application.

Shadowmatic

Prix: Gratuit / jusqu’à 7,99 $

Shadowmatic est un joli petit jeu de puzzle. Il utilise des lumières et des ombres pour créer des puzzles pour le joueur. Le jeu se présente sous différentes formes. Votre objectif est de déplacer et de faire pivoter ces formes jusqu’à ce que l’ombre représente une image de quelque chose. C’est comme une version de jeu mobile avancée des marionnettes d’ombre. Le jeu comprend plus de 100 niveaux, des graphismes étonnamment bons et un système d’indices si les choses deviennent trop incontrôlables. Celui-ci est un jeu premium et vous pouvez y jouer gratuitement si vous utilisez Google Play Pass.

Stardew Valley

Prix: 7,99 $

Stardew Valley est un simulateur agricole et sans doute le meilleur. Les joueurs sont déposés dans une ferme délabrée et ils doivent la remettre en état de fonctionnement. Il y a aussi un tas d’autres choses à faire, comme se marier, pêcher et accomplir des tâches pour les villageois voisins. Ainsi, vous obtenez également certains aspects du simulateur de vie. L’ensemble du jeu est super relaxant car il n’y a pas d’urgence à faire quoi que ce soit. Stardew Valley coûte un peu cher à 7,99 $, mais il compte plus de 50 heures de jeu, nous pensons donc que cela en vaut la peine.

Zenge

Prix: 0,99 USD

Zenge est un autre jeu de puzzle atmosphérique que les gens semblent aimer pour se détendre. Les développeurs ne se vantent pas de points, statistiques, tutoriels, compteurs de mouvements ou autres distractions dans le jeu. Vous prenez simplement et jouez. C’est un jeu de puzzle plutôt classique. Les joueurs commencent un niveau avec un tas de formes variées et ils doivent tout mettre ensemble de la bonne manière. Le jeu a également une bande-son délicieuse. Celui-ci est assez bon marché par rapport à la plupart de ses concurrents et c’est un bon jeu relaxant.

Les classiques

Prix: Gratuit / Varie

Les gens faisaient des choses pour se détendre bien avant l’arrivée des téléphones portables. Beaucoup de ces activités de loisirs existent aujourd’hui sur mobile. Par exemple, vous pouvez jouer aux échecs, compléter un jeu de mots croisés, jouer aux dames ou même jouer à des trucs comme Sudoku. Il existe de nombreuses excellentes versions mobiles de chaque jeu pour que vous puissiez faire ce que vous faisiez auparavant, juste sur votre téléphone cette fois. Les prix varient en fonction du jeu et il existe une tonne d’options. Nous en avons quelques-uns liés dans le paragraphe et ci-dessous au bouton également.

Si nous avons manqué de super jeux relaxants pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.