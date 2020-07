SpaceX lance un prototype de fusée Starship SN5 avant le premier vol d’essai

SpaceX vient de lancer le moteur de son dernier prototype de vaisseau spatial, ouvrant la voie à un vol d’essai dans un proche avenir.

La société a effectué un test de « tir statique » du Starship SN5 aujourd’hui (30 juillet), laissant son single Moteur Raptor blaze alors que le véhicule est resté attaché au sol dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica.

L’essai réussi a apparemment valu au SN5 en acier inoxydable, une version test du vaisseau spatial SpaceX colonisant Mars, une chance de glisser sa laisse.

« Starship SN5 vient de terminer un tir statique de pleine durée. 150 m de saut bientôt », fondateur et PDG de SpaceX annoncé via Twitter aujourd’hui (30 juillet).

En relation: Le vaisseau spatial de SpaceX et la fusée super lourde Mars en images

SpaceX effectue un test d’incendie statique de son prototype Starship SN5 le 30 juillet 2020 dans les installations de la société à Boca Chica, dans le sud du Texas. (Crédit d’image: Elon Musk via Twitter)

SpaceX a effectué une itération vers la conception finale du Starship via une série de prototypes SN. La plupart des prédécesseurs de SN5 ont été perdus à un moment donné du processus de test, que ce soit lors d’essais sous pression ou d’incendies statiques. SN4, par exemple, a explosé lors d’un incendie statique le 30 mai , le cinquième test de ce type pour le prototype.

Mais SpaceX ne semble pas enclin à soumettre le SN5 à autant d’essais de moteurs. Si le tweet de Musk est un guide, le véhicule pourrait s’élever à environ 150 mètres dans le ciel du sud du Texas au cours des prochains jours.

Un seul prototype de Starship a effectué un vol aussi indépendant à ce jour: le stubby Starhopper, une variante précoce qui a été retirée après avoir décollé de plusieurs centaines de mètres du sol en août 2019.

La version finale de Starship comportera six moteurs Raptor, mesurera environ 50 mètres de haut et sera capable de transporter jusqu’à 100 personnes, a déclaré Musk. Le vaisseau spatial lancera au sommet d’une gigantesque fusée appelée Super Heavy, qui sera propulsée par 31 Raptors qui lui sont propres.

Starship et Super Heavy seront entièrement et rapidement réutilisables, a déclaré Musk. L’entrepreneur milliardaire envisage que le duo comblera éventuellement tous les besoins de SpaceX, du lancement de satellites sur l’orbite terrestre au transport de passagers vers la lune, Mars et au-delà.

Le système de vol spatial pourrait être opérationnel rapidement si les tests et le développement se passent bien. Les représentants de SpaceX ont déclaré que les premières missions Starship / Super Heavy – probablement des lancements de satellites de communication commerciaux – pourraient avoir lieu dès 2021.

Mike Wall est l’auteur de « Out There » (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.