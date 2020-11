Zarude sera distribué aux joueurs Pokémon Sword and Shield dans quelques pays en dehors du Japon

in

Un nouveau film Pokémon arrive le mois prochain aux alentours de Noël et les fans japonais qui ont précommandé des billets pour le visionner en salles ont déjà reçu un cadeau en juin: le mythique Pokémon, Zarude. La distribution de ce Pokémon n’a cependant pas été mise à la disposition du reste du monde.

Mais maintenant, Zarude sera distribué dans quelques pays en dehors du Japon pour la première fois pour Épée Pokémon et Bouclier. Cette distribution est liée à la sortie du nouvel ensemble TCG appelé Tension vive, qui présente Zarude comme l’un des Pokémon inclus dans l’ensemble.

Un code de série sera donné aux acheteurs d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Les formateurs ont un mois pour utiliser le code du 13 novembre, date de sortie, au 13 décembre.

Zarude est un Pokémon mythique de type herbe et sombre qui a un mouvement exclusif Épée Pokémon et Bouclier appelé Jungle Healing. C’est un mouvement de statut de type herbe qui guérit son utilisateur et les Pokémon autour de lui, les guérissant de tout problème de statut.

La société Pokémon n’a pas annoncé d’autres distributions internationales, de sorte que les États-Unis pourraient ne pas encore avoir Zarude. Il n’est pas possible de trouver le Pokémon mythique via un gameplay normal pour le moment.

