Zara Home : ces bougies et diffuseurs de parfum en soldes qu’il nous faut absolument dans notre intérieur

Les parfums d’intérieur de Zara sous forme de bougies ou de bâtonnets ont toujours été l’un des points forts de l’entreprise espagnole. Certains de ses parfums sont des classiques de Zara Home, ce qui permet à de nombreux ménages d’être fidèles à l’un d’entre eux et de l’emporter dans différents formats dans différentes pièces. C’est pourquoi les soldes sont le moment idéal pour faire le plein de votre parfum préféré.

Et à défaut, leurs bougies grand format et leurs éditions spéciales, comme celle de Noël, nous permettent de tester les arômes et de donner une touche décorative à l’entrée, à une étagère ou à une table d’appoint. Car en plus de la (bonne) odeur, avec les accessoires pour parfumer la maison, vous pouvez mettre une note de style et de bon goût chez vous. Et dans ce dernier domaine – le bon goût – Zara Home est une experte.

Soldes de bougies d’intérieur Zara Home

Les bougies Zara Home dans des pots en verre. D’un poids de 400g et d’une durée d’environ 55 heures, cette bougie 100% végétale au parfum de white dandelion évoque un sentiment de bien-être à la maison grâce à ses notes chaudes de muscs blancs. Prix avant 19,99 € et maintenant 15,99 €.

Aussi 400 gr ceci est la bougie parfumée cuir nuit. Un arôme élégant qui comprend, entre autres, de la bergamote mélangée à des notes épicées de poivre. Prix normal 19,99 € et maintenant 15,99 €.

De plus grande taille (620 g ou une capacité de 80 heures), cette bougie parfumée a un parfum appelé Amber Myth et sa senteur rappelle « une nuit d’été sous les lumières d’un jardin où le parfum des roses et des géraniums se mêle à celui du cèdre et du bois de gaïac, donnant une touche de mystère à l’atmosphère ». Comme si cela ne suffisait pas, son verre aux beaux reliefs apportera une note shophistiquée à toute pièce. Prix normal 25,99 € et prix maintenant 15,99 €.

Pour ceux qui préfèrent un parfum plus classique, cette bougie parfumée Musk Shades (200 G) mélange le musc avec des notes d’agrumes et des feuilles de thé. Prix normal 15,99 € et maintenant 12,99 €.

Pour atteindre l’atmosphère zen tant désirée que Zara Home prêche dans ses éditoriaux, vous pouvez vous aider de cette bougie parfumée. Le parfum Lotus Bloom (200 gr) promet une atmosphère relaxante grâce à une odeur de légumes verts frais. Prix normal 15,99 € et maintenant 12,99 €.

Soldes de diffuseurs de parfum Zara Home

Le format stick, plus permanent, est parfait pour les placards et les salles de bains. Le diffuseur de bâtonnets de senteur Papyrus & Sage nous invite à la détente. « La camomille, associée à la sauge, apporte la fraîcheur, tandis que le papyrus apporte des tonalités chaudes et boisées équilibrées par la résine d’élémi ». Prix normal 19,99 € et maintenant avec une réduction au pris de 15,99 €.

Avec son parfum d’Eucalyptus, cette fragrance est idéale pour toutes les pièces et fortement recommandée dans la salle de bain pour les sensations de spa qu’elle offre. (100 ML) prix normal 19,99 € et prix maintenant 15,99 €.

Avec une taille de (250 ML), les bâtonnets diffuseurs Verveine sont parfaits pour parfumer uniformément n’importe quel espace. Son arôme nous rappelle un lever de soleil à la campagne. Prix normal 29,99 € et avec réduction 22,99 €.

Le design du flacon du diffuseur en stick Orange Blossom et Orange Blossom laisse deviner que se cache un arôme fort et une personnalité unique. Prix 200 ml avant 29,99 € et maintenant 22,99 €.

Le diffuseur Ugoki Stick de 365 ml offre un parfum luxueux avec des pétales de jasmin, des bois crémeux et des muscs blancs. Prix normal 39,99 € et prix maintenant 29,99 €.