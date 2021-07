Le réalisateur de Superman, Richard Donner, est décédé à 91 ans

Richard Donner, réalisateur et producteur prolifique d’Hollywood, est décédé. Il avait 91 ans.

Donner est décédé lundi, selon son épouse, la productrice Lauren Schuler Donner, et son directeur commercial. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Donner a réalisé certains des films les plus emblématiques des années 1970 et 1980, dont Superman, Les Goonies, et Arme mortelle. Donner Superman (avec Christopher Reeve) a été le premier film de super-héros «moderne» et est au moins partiellement responsable des méga-hits Marvel et DC d’aujourd’hui. L’influence de Donner sur le cinéma moderne est indéniable. Les films de Donner nous ont présenté la structure des films de super-héros, le genre de copains flic tel que nous le connaissons aujourd’hui, et bien plus encore.

Super-héros, copains flics et enfants effrayants

Les débuts au cinéma et à la télévision de Donner sont venus diriger son ami Steve McQueen pour la série télévisée Recherché mort ou vif. Il a continué à diriger pour d’autres séries télévisées, y compris Le crépuscule Zone, Le fugitif, et L’Homme de l’ONCLE En 1975, il réalise son premier grand long métrage, Le présage, à propos d’un enfant effrayant qui se trouve être l’Antéchrist. Le présage a été un énorme succès au box-office, ce qui a permis à Donner de s’attaquer au transfert du Superman bandes dessinées au celluloïd.

Superman a été un succès international, engendrant plusieurs suites. Avec celui de Steven Spielberg Rencontres rapprochées d’un troisième type et celui de George Lucas Star Wars : un nouvel espoir, Superman est crédité d’avoir aidé à créer le concept d’un blockbuster de science-fiction. Wonder Woman la réalisatrice Patty Jenkins a travaillé en étroite collaboration avec le collaborateur de longue date de Donner, Geoff Johns, sur Wonder Woman, et ils ont tous les deux crédité Donner’s Superman comme une influence majeure.

le film de Donner de 1985, Les Goonies, qu’il a produit avec Spielberg, est un classique bien-aimé que de nombreux fans d’enfance ne laisseront pas mourir. Et son fandom a une longue portée : réalisateur Adam F. Goldberg voulait faire Goonies 2 arriver pas plus tard qu’en octobre dernier, un témoignage de la résistance du film à travers les générations.

Donner a également réalisé les quatre films de la Arme mortelle série de films, qui a aidé à définir le modèle du genre copain flic. Arme mortelle a engendré trois suites et une série télévisée, et a été référencé dans tout, de Godzilla contre Kong à Il fait toujours beau à Philadelphie. le Arme mortelle La franchise a rapporté près d’un milliard de dollars dans le monde et a inspiré d’innombrables cinéastes avec son mélange d’action et de comédie.

Les autres films de Donner incluent le classique des vacances de Bill Murray Rasé, aussi bien que comédie de cow-boy Maverick. Il a également dirigé Assassins, Chronologie, Dépliant radio, et 16 blocs, et plus. Il va nous manquer.