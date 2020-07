Yone, Ashe reçoit des nerfs sur League PBE

in

Riot teste déjà les modifications apportées à son plus récent League of Legends champion, Yone, ainsi que Ashe sur l’environnement bêta public (PBE).

Le PBE, qui est utilisé pour tester les modifications futures potentielles, a été mis à jour plus tôt dans la journée après la conclusion du cycle PBE du patch 10.16. Il y a eu peu de changements sur Yone et Ashe, ce dernier étant l’un des champions de transport AD les plus dominants de la méta.

Le 28 juin, Riot Scruffy a déclaré que la vitesse d’attaque focalisée du Q Ranger d’Ashe était réduite de 20-60 à 20-40 pour cent. Aujourd’hui, ce changement a été implémenté sur le PBE. Riot cible clairement les dégâts principaux d’Ashe, qui dépendent de son immense vitesse d’attaque sur son Q. Heureusement, l’utilité d’Ashe sur son ultime Flèche de cristal enchantée et E Hawkshot n’est pas touchée.

Yone, cependant, devrait recevoir des nerfs relativement lourds. Ses PV de base par niveau ont été réduits de 95 à 85 et son W Spirit Cleave a subi un énorme coup. Les dégâts de santé maximum de son W ont été réduits de 12-16% à 11 à 15% tandis que les dégâts de son bouclier de base en cas de coup ont été réduits de 40-75 à 40-60. Cela cible sa durabilité dans la voie mais aussi la valeur que Yone a reçue de son W car cela peut blesser plusieurs adversaires à la fois et fournir un bouclier.

Ces modifications sont toutefois provisoires et peuvent ne pas être appliquées aux serveurs actifs. Tous les changements d’équilibre 10.16 que Riot Scruffy a notés il y a deux jours seront bientôt disponibles pour être testés sur le PBE, selon le post.