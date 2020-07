Le chiffre d’affaires de YouTube au deuxième trimestre atteint 3,8 milliards de dollars alors que Google signale la toute première baisse des ventes trimestrielles

HP - Disque SSD - chiffré - 256 Go - interne - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0 - pour Workstation Z1 G3, Z2 G4, Z4 G4, Z640 (2.5" SFF), Z8 G4

Profitez de vitesses de transfert rapides et d'une plus grande endurance avec une mémoire flash NAND Multi Level Cell (MLC)Protégez vos données grâce à un moteur AES 256 bits intégré, basé sur le matériel, conforme aux protocoles Trusted Computing Group Opal et chiffrant et déchiffrant les données en toute