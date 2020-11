XIII – Le développeur annonce des mises à jour pour optimiser la qualité

La sortie du Remakes XIII est tout sauf un succès pour le développeur PlayMagic, qui promet désormais des mises à jour étendues dans une lettre ouverte.

Il écrit que, entre autres, la pandémie en cours a eu un impact significatif sur le processus de production et a conduit à des reports internes. Par exemple, un patch Day One prévu n’a pas pu être terminé. Vous rattrapez ce retard maintenant, et en même temps la question se pose, pourquoi ne pas simplement reporter la sortie de l’ensemble du jeu?

Dans tous les cas, la déclaration déclare:

«Tout d’abord, nous tenons à nous excuser sincèrement pour les problèmes techniques du jeu. Dans son état actuel, XIII ne répond pas à nos standards de qualité et nous comprenons parfaitement les frustrations des joueurs. La pandémie a affecté la production du jeu à plusieurs niveaux. Le passage au siège social des équipes a entraîné des retards inattendus dans le plan de développement et le processus d’AQ. Nous espérions disposer d’un correctif pour le premier jour qui résoudra tous les problèmes, mais cette mise à jour prend plus de temps que prévu à se développer. «

PlayMagic assure donc qu’ils travaillent dur pour résoudre tous les problèmes du jeu. Avec une projection en direct et plusieurs correctifs dans les jours et semaines à venir, on espère que le niveau de qualité sera atteint qui promet une expérience de jeu optimale.

La première mise à jour sera publiée prochainement pour résoudre les problèmes les plus urgents liés aux contrôles, à la fréquence d’images, aux collisions, au rendu et au son. Les détails peuvent ensuite être trouvés dans le forum officiel.