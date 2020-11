Le Mandalorien: Qui est Koska Reeves de Mercedes Varnado?

Verrons-nous plus de Koska dans la série? Il semble que l’épisode se termine sur un grand « To Be Continued », alors que les Nite Owls se dirigent vers le navire volé vers des parties inconnues. Avec les armes en main, il est probable qu’ils soient prêts à faire les derniers préparatifs pour leur propre siège de Mandalore.

Mais l’épisode taquine également que Bo-Katan a un compte à régler avec Moff Gideon, le chef impérial qui utilise maintenant le Darksaber, l’ancienne arme mandalorienne qui lui a été volée quelque temps entre Rebelles de Star Wars et Le mandalorien. Son peuple croit que celui qui porte le sabre noir est le Mand’alor, chef du peuple mandalorien, et pendant une brève période, c’est Bo-Katan avant que l’Empire ne massacre la plupart des Mandaloriens lors de la Grande Purge souvent mentionnée sur l’action en direct. séries. Bo-Katan a-t-il également perdu la lame lors de cette attaque impériale sur sa planète natale?

Bien que ce ne soit pas une surprise pour les fans qui ont regardé La guerre des clones et Rebelles série animée, l’épisode explique également que les Nite Owls et la tribu de Mando, les Enfants de la Garde, ont des systèmes de croyances très différents. Bo-Katan, qui n’a aucun problème à retirer son casque pour que les autres puissent voir son visage, qualifie à un moment le groupe de Mando de «fanatiques religieux».

Nous savons dès la première saison que Din Djarin a été sauvé par le groupe extrémiste mandalorien Death Watch (avec lequel les Nite Owls se sont brièvement associés pendant la guerre des clones) et a été élevé avec leurs systèmes de croyances et leurs coutumes. Mando doit sa vie à la montre, c’est pourquoi il est si strict sur les traditions et la «religion». Ceci est le chemin.