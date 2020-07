World of Warcraft Shadowlands obtient des quêtes mondiales PvP

Il semble que les quêtes mondiales PvP font leur retour dans l’extension Shadowlands de World of Warcraft. Cela vient de Wowhead, qui est tombé sur une quête de la version bêta qui leur donne la possibilité de tuer des joueurs ou des squelettes pour la terminer.

La quête s’appelle State of Decay et peut être trouvée dans Maldraxxus. Il s’agit d’explorer une tour appelée The Spike, qui appartient au donneur de quête Zo’Sorg. Pendant que vous êtes dans la tour, vous aurez un debuff appelé Free For All qui vous rend hostile à votre faction. Zo’Sorg est un nouveau vendeur PvP qui prête son nom aux quêtes elles-mêmes, appelées les Trials of Zo’Sorg. Wowhead note également que si vous vous aventurez dans les Shadowlands avec le mode Guerre activé, vous tomberez sur de nouvelles quêtes mondiales PvP avec Zo’Sorg dans la région.

Les quêtes mondiales PvP étaient une fonctionnalité populaire de retour dans Legion, car vous pouviez atteindre des objectifs PvP dans des zones PvP gratuites. Ils ne sont pas revenus pour l’extension Battle for Azeroth, mais il semble qu’ils soient de retour, ce qui est une bonne idée.

La date de sortie de WoW Shadowlands n’est pas encore là, mais les détails de ce qu’il comprend rampent. Nous savons que le système de corruption de WoW sera supprimé dans un pré-patch de Shadowlands, et Horrific Visions, Island Expeditions et Warfronts seront toujours jouables.

Le plus important de tous, cependant, est qu’il y a un œuf de Pâques Witcher 3 dans WoW Shadowlands. Cela implique de partir en quête avec un coup de pissenlit, et cela sonne bien.