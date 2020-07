Une star de 45 millions de livres sterling qui pourrait être offerte à Tottenham aime Mourinho – .

in

Selon Sky Italia, l’Inter Milan a entamé des discussions avec Tottenham pour signer Tanguy Ndombele cet été.

Le Français a rejoint les Spurs l’été dernier pour 53,8 millions de livres sterling (BBC), mais il semble que son séjour dans le nord de Londres soit déjà terminé.

Jose Mourinho et Ndombele ne sont pas dans les meilleures conditions et la décision du patron des Spurs de laisser l’ancien Lyonnais sur le banc, même lorsqu’il est en pleine forme, a laissé le milieu de terrain souhaitant un déménagement ailleurs.

L’Inter, comme de nombreux autres clubs, a été touché financièrement ces derniers mois. L’équipe d’Antonio Conte pourrait ne pas être en mesure de dépenser de l’argent sur Ndombele cet été, mais le rapport affirme qu’ils ont un autre plan.

Les Nerazzurri proposeraient l’un de Marcelo Brozovic, Ivan Perisic ou Milan Skriniar dans le cadre d’un échange, ce dernier étant apparemment leur option préférée dans l’accord.

Le Slovaque a connu une saison difficile sous Antonio Conte en Serie A. Skriniar n’est plus un incontournable pour l’Inter et les géants italiens sont prêts à se séparer de lui pour 45 millions de livres sterling. (Gazzetta dello Sport)

Mourinho adorerait signer Skriniar après avoir raté une chance en 2018

Un échange direct est ce que l’Inter recherchera cet été entre Skriniar et Ndombele. Mourinho serait probablement satisfait de l’accord, étant donné qu’il voulait signer le Slovaque alors qu’il était à la tête de Manchester United en 2018 (ESPN)

Skriniar est également un grand fan de Mourinho. Lorsque l’intérêt de Manchester United pour lui a été relayé par les médias, la star de l’Inter Milan a fait l’éloge du patron actuel des Spurs.

Il a déclaré à ESPN en octobre 2018: «Quand un entraîneur comme Jose dit qu’il cherche un joueur comme moi ou quelqu’un d’autre, c’est toujours agréable. Jose est l’un des entraîneurs les plus connus, les meilleurs et les plus grands du monde. (Lire la suite)

Avec Jan Vertonghen parti, Tottenham pourrait faire avec un nouveau défenseur et Skriniar serait une signature époustouflante. Le Slovaque, qui n’a encore que 26 ans, est déjà accompli au plus haut niveau et, sous Mourinho, il ne peut que s’améliorer.

