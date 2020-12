Windows 10 obtiendra désormais des fonctionnalités et des améliorations d’une nouvelle manière

Avec Windows 10 version 2004 ou plus récente, Microsoft a ajouté un nouvel élément appelé «Windows Feature Experience Pack». Cela peut être trouvé sous Spécifications Windows dans Paramètres> À propos de et il comprendra désormais des composants du shell pour activer plus rapidement les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation.

Actuellement, l’application Paramètres de Windows 10 ne fournit pas beaucoup d’indices sur la raison pour laquelle le « Pack d’expérience » existe dans votre système. Tout ce que nous savons, c’est qu’il inclut des «fonctionnalités essentielles aux fonctionnalités de Windows», mais nos sources nous ont dit l’année dernière qu’il jouerait un rôle important dans la préparation d’un avenir plus modulaire pour Windows 10.

Comme nous l’avions supposé l’année dernière, ce pack donnera à Microsoft la possibilité de mettre à jour les fonctionnalités de Windows 10 via Windows Update et Microsoft Store sans mettre à jour entièrement le système d’exploitation.

Windows 10 est actuellement mis à jour deux fois par an avec de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations significatives.

Cela va changer au début de l’année prochaine lorsque Windows 10 commencera à recevoir de nouvelles fonctionnalités en dehors des mises à jour de fonctionnalités traditionnelles de Windows 10.

Avec le nouvel Experience Pack, Microsoft prévoit d’améliorer certaines fonctionnalités et expériences en dehors des principales mises à jour des fonctionnalités de Windows 10.

Microsoft augmentera également la fréquence des nouvelles fonctionnalités en utilisant le «Experience Pack» qui fonctionnera sous Windows 10 version 2004, 20H2 ou plus récent.

Les mises à jour de Windows Feature Experience Pack seront fournies aux utilisateurs via Windows Update, mais ces mises à jour arriveront plus rapidement et seront de plus petite taille. Fondamentalement, ce sera un nouveau canal pour mettre à jour les fonctionnalités de Windows 10 qui ne sont pas étroitement liées au système d’exploitation.

Un nouveau pack d’expérience est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs dans le programme Windows Insider avec les nouvelles fonctionnalités suivantes:

Améliorations de la capture d’écran: vous pouvez désormais utiliser la capture d’écran moderne de Windows 10 pour capturer des captures d’écran et les coller directement dans un dossier de l’explorateur de fichiers. Pour ce faire, vous devez appuyer sur et Win + Shift + S pour capturer votre écran, puis vous devez ouvrir l’Explorateur de fichiers.

Clavier tactile: le clavier tactile prend désormais en charge le mode fractionné sur un appareil tactile 2 en 1.

Les deux nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles pour Windows Insiders uniquement, mais Microsoft commencera à proposer de nouveaux packs d’expérience à tout le monde en 2021.

Il semble que la plupart des utilisateurs seraient satisfaits, car cela ajouterait de nouvelles fonctionnalités plus rapidement.

