Will Smith et Antoine Fuqua feront ensemble un film d’esclaves à la dérive

Will Smith a signé une nouvelle Antoine Fuqua ‘nouveau film Émancipation. Le film racontera l’histoire vraie de Peter, « un esclave en fuite forcé de déjouer les chasseurs de sang-froid et le marais punissant de la Louisiane lors d’un voyage tortueux vers l’armée de l’Union et sa seule chance de liberté ». Le script du film est écrit par William N. Collageet le film devrait passer devant les caméras au début de l’année prochaine. Ce sera le prochain film de Will Smith après avoir terminé le tournage Roi Richard, l’histoire du père des Williams Sisters. Ce film était sur le point de terminer sa production lorsque la fermeture d’Hollywood a commencé. Smith produira le film avec James Lassiter et Jon Mone par Westbrook Studios. La variété a eu les nouvelles.

Will Smith a encore besoin d’un Oscar

Quoi que vous pensiez de lui, Will Smith est l’un des acteurs déterminants de sa génération. Qu’il n’a pas déjà d’Oscar est un peu criminel. On pourrait penser quand il l’était. Sur sa course de Ali/Poursuite du bonheur courir qu’il n’a pas gagné un. Il a été l’une des stars les plus bancables d’Hollywood au cours des 30 dernières années, et même si cela ne garantit jamais la gloire à un Oscar, cela ressemble à une situation de Leo ici.

C’est peut-être aussi le rôle de le faire. Nous ne l’avons jamais vu dans un rôle comme celui-ci auparavant et devrait être une bonne occasion de nous montrer sa fantastique gamme. Will Smith remportera un Oscar un jour. Ce rôle sera-t-il celui qui l’y amènera? Je ne sais pas, mais l’histoire d’un esclave échappé en fuite non seulement pour sa liberté mais sa vie? Il est difficile d’imaginer que les étoiles ne s’y alignent pas.

Voir aussi L'écrivain Green Lantern Gerard Jones écrit un blog de la prison Vous avez aimé cet article? Partagez-le!