Bande-annonce « Floor is Lava »: Le passe-temps des enfants ennuyés est désormais un jeu télévisé Netflix

Il y a environ 500 000 ans, l’homo erectus symboles gravés sur les coquilles. Pendant la période du Paléolithique supérieur, la peinture rupestre a été inventée. Aujourd’hui, en 2020, l’art a atteint son apogée. Il n’y a plus nulle part où aller à partir d’ici, donc tous les artistes et créatifs pourraient tout aussi bien les emballer. Parce que ce vendredi, Netflix se déchaîne Le sol est en lave, un jeu télévisé basé sur le jeu populaire des enfants consistant à sauter de haut en bas sur les meubles tout en faisant un chahut.

Le plancher est une remorque de lave

Oui, Le sol est en lave est un vrai spectacle. Non, ce n’est pas un 30 Rock blague. Non, ce n’est pas sur Quibi. C’est sur Netflix, et c’est très bientôt sur Netflix – ce week-end, pour être précis. Dans la série, «les équipes s’affrontent pour naviguer dans les pièces inondées de lave en sautant des chaises, suspendues aux rideaux et se balançant des lustres. Oui vraiment. » Netflix a inclus « Oui, vraiment » dans leur copie eux-mêmes, car même eux savent à quel point c’est stupide.

Cela ne veut pas dire que c’est mauvais, bien que. Pour être honnête, Le sol est en lave ressemble exactement au type de non-sens insensé que je vais regarder ce week-end pour me détendre. Nous pourrions tous utiliser une brève distraction à l’heure actuelle, et quoi de plus gênant que de regarder des adultes franchir une course à obstacles tout en risquant un plongeon soudain. Du point de vue des choses, cette série ressemble beaucoup à guerrier ninja et la course à obstacles similaire montre, mais avec l’élément supplémentaire de tomber dans lave.

Je suppose que je devrais mentionner que le spectacle n’utilise pas réel la lave, car cela serait très dangereux et entraînerait des morts réelles. Il convient également de noter qu’à un moment donné, les scientifiques de l’Université de Leicester ont en fait appliqué leur gros cerveau pour conclure que jouer un réel la version du sol est la lave « ne serait pas jouable avec de la lave réelle, car l’air au-dessus de la lave aurait une température trop élevée pour que les humains survivent pendant plus de quelques secondes. » Je ne sais pas pour vous, mais je suis content que quelqu’un ait pris le temps de se pencher sur cette question très importante.

Le sol est en lave arrive sur Netflix 19 juin.

