Will Ferrell et Rachael McAdams dans Netflix Comedy Eurovision

Will Ferrell et Rachael McAdams jouent dans une nouvelle comédie Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga pour Netflix. Le duo joue le rôle d’un duo islandais qui essaie d’écrire et de se produire pour leur pays dans le cadre du concours mondial de chant. Le film met également en vedette Dan Stevens, Demi Lovato, Graham Nortonet le père extrêmement attrayant de Ferrell, Pierce Brosnan. Cela devait sortir le mois dernier pour être chronométré avec le concours de l’Eurovision mais a été retardé en raison de la pandémie. Vous pouvez consulter la bande-annonce, le synopsis et l’affiche pour Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga en bas.

Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga Synopsis

« Deux chanteurs d’une petite ville poursuivent leurs rêves de pop star lors d’un concours mondial de musique, où des enjeux élevés, des rivaux intrigants et des mésaventures sur scène testent leur lien. Lorsque les futurs musiciens Lars (Will Ferrell) et Sigrit (Rachel McAdams) ont la possibilité toute leur vie pour représenter leur pays à la plus grande compétition de chansons du monde, ils ont enfin la chance de prouver que tout rêve qui vaut la peine d’être un rêve mérite d’être combattu. «

Je dois avouer que je ne sais rien de l’Eurovision et de tout ce que cela implique, mais si c’est quelque chose du tout comme cette bande-annonce, je l’ai raté. Cela ressemble à une comédie standard de Ferrell, dans la même veine que Semi pro et Talladega Nights, où Ferrell et sa co-star (McAdams) se sont complètement jetés dans la pièce et la prennent au sérieux. Ça a l’air drôle, et j’espère que le meilleur n’est pas dans la bande-annonce. Il sortira sur Netflix le 26 juin, et pour aider à célébrer Netflix a même sorti un clip du duo pour la chanson « Volcano Man ». Prendre plaisir.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!