Superhero Bits: dans les coulisses de ‘Iron Man VR’, ‘Watchmen’ de HBO remporte un prix Peabody et plus

Quelle pourrait être la prochaine animation Homme chauve-souris film de Warner Bros. Animation? Vouloir voir Sportsmaster et Tigresse dans le prochain épisode de Stargirl? Prenez soin de jeter un coup d’œil dans les coulisses de Iron Man VR? Est Beyoncé contribuer à la Panthère noire 2 bande sonore? Vous voulez en lire Marvel Comics des titres de créateurs noirs gratuitement? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Nouvelles photos d’un nouvel épisode de Stargirl présenter Société d’injustice membres Sportsmaster et Tigresse.

Le dernier épisode de Marvel Agents du SHIELD exploré plus du secret Hydra de Le soldat d’Hiver.

Le saviez-vous Freakazoid! était techniquement un spin-off Batman: la série animée? Jetez un coup d’œil ci-dessus.

Tom Taylor et Darick Robertson travaillent sur la minisérie DC Black Label Hellblazer: Rise and Fall.

Ce mois-ci, Marvel Unlimited propose une sélection numérique gratuite de bandes dessinées dirigées par des créateurs noirs, mettant en lumière le travail d’incroyables écrivains et artistes noirs. Obtenez les détails et la liste complète des titres ici: https://t.co/yDuZJzyehm pic.twitter.com/NLGlQHUeS6 – Marvel Entertainment (@Marvel) 11 juin 2020

Marvel Entertainment a annoncé une sélection numérique gratuite de Marvel Comics de créateurs noirs est disponible.

Obtenez des détails sur la récente révélation Spider-Man: Miles Morales suite à venir sur la PlayStation 5 2021.

Iron Man VR est toujours en cours de réalisation, et cette nouvelle featurette jette un œil dans les coulisses de la réalisation du jeu.

Écrivain de bande dessinée Brian Michael Bendis dit qu’il approche de la fin de son travail sur Superman à DC Comics.



