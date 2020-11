WandaVision est un « film d’action complet mélangé à des sitcoms » – / Film

Le faucon et le soldat d’hiver devait à l’origine être la première série Marvel Studios à être présentée en première sur Disney + cet automne. Mais les retards de production provoqués par la pandémie de coronavirus ont gâché cette stratégie de publication, et maintenant WandaVision sera la première série télévisée Disney + au sein de l’univers cinématographique Marvel. L’émission devrait arriver quelque temps avant la fin de l’année, et quand elle arrivera, la série co-vedette Teyonah Parris dit que les fans recevront un « film d’action complet, mélangé à des sitcoms ».

Parler avec The Undefeated (via Screen Rant), WandaVision La co-star Teyonah Parris a fait la promotion de la série sans vraiment rien dévoiler. Parris joue Monica Rambeau, la fille adulte de Maria Rambeau, qui était la meilleure amie de Carol Danvers dans Capitaine Marvel. La star de Si Beale Street pouvait parler et le prochain Candyman remake ne pourrait pas être plus ravi d’être dans WandaVision. Dit-elle:

«Je suis tellement heureux de faire partie de cet univers. Et pour être Monica Rambeau, elle est tellement badass dans les bandes dessinées. Je n’arrive pas à croire que cela arrive. Il s’agit d’un film d’action complet, mélangé à des sitcoms. C’est sauvage. C’est sauvage. Je pense que les gens seront très excités.

Nous avons vu comment l’élément sitcom de WandaVision entrera en jeu dans les remorques de la série qui ont été publiées jusqu’à présent. Le dispositif de cadrage de la télévision semble être une sorte de construction dans l’esprit de Wanda Maximoff, peut-être pour empêcher ses super pouvoirs de devenir incontrôlables. Après tout, nous savons que Vision est mort, alors son apparition aux côtés de Wanda dans tous ces scénarios de sitcom inspirés d’émissions de télévision classiques telles que Enchanté, Le Brady Bunch, et Roseanne doit être un moyen de la distraire de libérer la vraie force de ses pouvoirs, créant potentiellement un désastre majeur.

En ce qui concerne la partie action, nous n’avons vu aucune pièce maîtresse d’action dans WandaVision encore. L’accent a principalement été mis sur l’imagerie trippante et sur l’établissement du ton et du mystère derrière la série. Bien qu’il y ait une photo de Teyonah Parris jetée à une grande distance, apparemment de l’intérieur de la construction mentale que Wanda se trouve à l’intérieur. Peut-être aurons-nous une meilleure idée de l’ampleur de l’action chaque fois qu’une nouvelle bande-annonce arrive, même si nous ne savons pas quand cela se produira. En fait, nous ne savons toujours pas quand WandaVision sortira.

Lorsque Disney + a sorti une bande-annonce taquinant tous les titres à venir avant la fin de l’année, WandaVision etait inclut. Cependant, le teaser le plus récent pour les titres arrivant sur Disney + en novembre n’incluait pas WandaVision du tout. Cela signifie-t-il que nous ne verrons pas la première de la série sur Disney + avant décembre? Ou sont-ils simplement en train de sauvegarder l’annonce d’une date de sortie et de la garder secrète pour le moment?

Pour ce que ça vaut, Thor co-star de la franchise Kat Dennings, qui joue également un rôle de soutien dans WandaVision, estime que la série est toujours destinée à arriver cette année. S’adressant à Entertainment Tonight, Dennings a déclaré: « Pour autant que je sache, ils vont essayer de le sortir cette année. » Dennings n’a probablement pas beaucoup d’informations sur la stratégie de sortie, et elle sait probablement ce qu’elle a entendu de ses représentants, principalement parce qu’elle doit être au courant du calendrier de publicité pour la première de l’émission.

Il y a eu des grondements qui WandaVision serait présenté en première le week-end de Thanksgiving, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé par Disney +. Nous vous tiendrons au courant.

Articles sympas sur le Web: