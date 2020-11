Julianne Hough et Brooks Laich n’ont pas pu «  dépasser  » les différences avant la séparation

2020-11-04 19:00:09

Julianne Hough et Brooks Laich n’ont pas pu «surmonter» leurs différences avant de demander le divorce cette semaine, après leur séparation plus tôt cette année.

Le professionnel de « Dancing with the Stars » a officiellement demandé le divorce de la star du hockey sur glace de 35 ans lundi (02.11.20), six mois après avoir confirmé avoir décidé de se séparer.

Et maintenant, des sources ont affirmé que bien qu’ils aient essayé de travailler sur leur mariage, ils avaient finalement l’impression d’avoir trop de «problèmes» pour faire fonctionner une romance entre eux.

Un initié a déclaré: «Julianne et Brooks ne peuvent tout simplement pas surmonter leurs problèmes. Julianne a organisé un dîner avec des amis il y a quelques mois, auquel Brooks est venu. Ils essayaient d’être amoureux les uns avec les autres et de passer une bonne nuit avec quelques amis, mais Brooks a fini par soulever certains de leurs problèmes devant tout le monde et c’est devenu un gros combat.

L’ancien couple est resté proche après sa séparation en mai en raison de leurs amis communs et de leurs accords commerciaux partagés, mais ils ont maintenant officiellement décidé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis.

La source a ajouté au magazine Us Weekly: «Quand ils se sont séparés, Julianne était fortement impliquée avec Kinrgy, et parce que Brooks l’a aidée à le développer, ils ont continué à rester en contact et étaient également connectés parce qu’ils partageaient le même groupe d’amis. Ils se sont ratés et ont fini par se rencontrer à plusieurs reprises pendant leur rupture et ont essayé de régler leurs engagements de mariage et d’affaires.

Pendant ce temps, des sources ont récemment déclaré que la paire s’était séparée parce qu’elle «n’avait pas la même vision de l’avenir».

Un initié a expliqué: « Ils essayaient de faire fonctionner leur mariage pendant longtemps. Ils ont tous deux fait de nombreux changements et compromis, mais ce n’était tout simplement pas suffisant. Ils n’ont pas la même vision de l’avenir. »

Julianne, 32 ans, et son ex-conjoint ont annoncé leur séparation dans une déclaration conjointe plus tôt cette année, après avoir passé des mois à s’auto-isoler séparément au milieu de la pandémie de coronavirus, avec Brooks dans l’Idaho et Julianne chez elle à Los Angeles.

Leur déclaration se lit comme suit: « Nous avons pris avec amour et soin le temps dont nous avions besoin pour prendre la décision de nous séparer. Nous partageons une abondance d’amour et de respect les uns pour les autres et continuerons de diriger avec notre cœur depuis cet endroit. votre compassion et votre respect de notre vie privée pour l’avenir. »

