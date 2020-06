Wakfu Saison 4: annulée? Ou renouvelé? Connaître les détails

Cela fait trois ans que la troisième saison de Wakfu a été diffusée en France et sur Netflix. Les fans réclament de nouveaux épisodes depuis longtemps, et ils se demandent toujours si Wakfu Season 4 se produira ou non. Alors pour en savoir plus, continuez à lire:

Quel est le statut de renouvellement de la saison 4 de Wakfu?

Le dernier épisode de la troisième saison est sorti le 17 septembre 2017, puis les fans inconditionnels ont commencé à demander la saison 4 sur les réseaux sociaux. Mais maintenant enfin, la série d’animation française se renouvelle officiellement pour une quatrième saison. Le 7 mai 2020, le studio Ankama a déclaré que la saison 4 se déroulait.

Mais il y a de mauvaises nouvelles, ce sera le dernier chapitre de la série, et l’histoire se terminera avec elle. Maintenant, la saison 4 de Wakfu est en préparation à Ankama.

Quand Wakfu Season 4 sortira-t-il?

La quatrième saison est maintenant à un stade très précoce de développement et aucune date de sortie n’est également fixée pour elle. Mais il faudra beaucoup de temps pour le libérer en raison de la pandémie de coronavirus en cours. De nombreux films et émissions à venir sont déjà confrontés à un retard de sortie. Nous savons que c’est une série animée, mais lorsque le travail commence à distance, la production prendra beaucoup de temps.

Nous nous attendons à ce qu’il arrive vers la fin de 2021 ou début 2022. De plus, la campagne Kickstarter pour financer sa production commencera le 8 juin 2020.

À propos de Wakfu

Wakfu est l’une des meilleures séries d’animation française en cours d’exécution depuis 2008. Elle raconte l’histoire d’un gamin de 12 ans nommé Yugo qui a des pouvoirs extraordinaires et découvre ses parents. La série a reçu des éloges pour la qualité de l’animation, l’histoire et la créativité. Ankama Animation a réalisé la série, et elle s’inspire des jeux vidéo du même nom.

Le studio a utilisé le logiciel Adobe Flash pour réaliser la série, et toute la production s’est déroulée en France. Anthony « Tot » Roux, est le réalisateur et Xavier « Xa » Houssin et Kim « Tcho » Etinoff sont des créateurs de personnages. Trois saisons sont sorties jusqu’à présent. Après son arrivée en France, la série est également sortie sur Netflix, qui attire également des téléspectateurs du monde entier. Il y a un spin-off de la série animée nommée Mini-Wakfu.