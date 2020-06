Avez-vous attrapé la référence de la vie de Brian dans Charlotte’s Web (2006)?

Hier, nous nous sommes assis pour un film en soirée avec la famille et les discussions ont commencé. Eve voulait quelque chose du Studio Ghibli, mais nous en avons vu beaucoup. Alice voulait Captain America, mais ma femme trouve ces films ternes. Elle voulait Le club du petit-déjeuner, mais j’ai une objection fondamentale au message de ce film et je ne voulais pas que mes filles soient exposées à une telle dépravation morale. Au lieu de cela, j’ai suggéré La vie de Brian de Monty Python. Les deux enfants ont fait suffisamment d’études religieuses dans leur lycée de Church Of England pour obtenir les références et les blagues, et ils aiment tous les deux divers morceaux de TV Python. Mais à la fin, ma femme ne pouvait pas faire face aux commentaires anticipés de ses propres parents si l’un des enfants mentionnait ce qu’ils avaient vu en passant. Nous sommes donc allés dans la direction opposée pour le film d’action semi-live 2006 Web de Charlotte.

J’aurais pu faire mon chemin d’une manière imprévue parce que La vie de Brian est dans Web de Charlotte. Plus précisément, une scène avec John Cleese exprimant l’un des moutons de la ferme où vivent Charlotte l’araignée, le cochon et le reste des animaux de la ferme.

PORC: Allez. Tu veux me rejoindre? Allons-y. TOUS LES MOUTONS (à l’unisson): Allons-y allons-y JOHN SHEEP: Il ne faut pas. Combien de fois dois-je vous le dire? Ce n’est pas parce que nous sommes des moutons que nous devons suivre. Pensez par vous-même. TOUT: Vous-même. Très bien.

Comparé à La vie de Brian:

Brian: Regardez, vous vous trompez! Tu n’as pas besoin de me suivre. Vous n’avez besoin de suivre personne! Vous devez penser par vous-même! Vous êtes tous des individus Foule: [in unison] Oui! Nous sommes tous des individus! Brian: Vous êtes tous différents! Foule: [in unison] Oui, nous sommes tous différents! Homme dans la foule: Je ne suis pas… Foule: Chut!

S’ils n’avaient pas jeté John Cleese, cela aurait pu être juste une coïncidence. Mais maintenant, c’est un hommage total et, selon Google, au moins, personne en ligne n’a jamais fait cette observation jusqu’à présent.