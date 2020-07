« Vous êtes celui qui perçoit les commissions »

Rifirrafe dur entre Juan Carlos Monedero et Ana Terradillos dans «Le programme d’été». Le fondateur de Podemos a répondu aux accusations de José Manuel Calvente, l’ancien avocat du parti violet qui a assuré devant un juge qu’en On peut avoir une double comptabilité, des bonus et même la case B.

Ana Terradillos et Juan Carlos Monedero

Monedero a voulu régler la question depuis le début, critiquant le fait que les déclarations d’une personne sans preuves aient une voix: « Avez-vous fourni des preuves? Je pense qu’il pleut sur humide dans le cas de Podemos. Avec tout le bruit qui est généré, que faisons-nous? », A-t-il déclaré assez ennuyeux.

«Cela me semble injuste, maintenant il y a un autre bruit qui ne sera rien, mais on émet des doutes, c’est ennuyeux. C’est comme si quelqu’un atteignait soudainement la boîte du « programme Ana Rosa » et que vous, pendant que vous y travailliez, vous disiez si vous avez quelque chose à voir avec cela.», a-t-il directement reproché au présentateur.

Ana Terradillos répond

« Ce n’est pas la même chose que je dis qu’Ana Terradillos travaille dans le » programme Ana Rosa « auquel Ana Terradillos facture des commissions », a déclaré Monedero. La journaliste, remplaçante d’été d’Ana Rosa Quintana, n’a pas voulu consentir à la comparaison. «Vous savez déjà que non», a-t-elle affirmé, à quoi le politologue a répondu: «Eh bien, vous ne devriez pas moi non plus. « Terradillos a réglé la question: » Je vous le demande parce que vous êtes listés ici, je ne suis pas actuellement accusé de charger des commissions«