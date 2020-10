Vous aurez bientôt besoin d’un compte Microsoft pour jouer à n’importe quelle version de Minecraft

Minecraft, qui était un titre grand public depuis avant que Microsoft ne l’achète en 2014, connaîtra bientôt un grand changement. Ce ne sera pas dans le gameplay, mais plutôt comment vous vous connectez au jeu.

Vous voyez, il existe deux versions de Minecraft. Vous avez la version appelée Bedrock, que vous pouvez trouver sur consoles, mobiles et même PC, puis il y a l’édition Java qui est limitée aux ordinateurs. Bien qu’une grande partie du jeu soit la même, il y a quelques petites différences avec chacun. Pour Minecraft: substrat rocheux, un compte Microsoft est déjà nécessaire, mais pour les lecteurs Java, vous utilisez toujours votre compte Mojang pour vous connecter.

Désormais, avec ce changement à venir en 2021, tous les joueurs Java auront besoin d’un compte Microsoft pour continuer à jouer à leur version du jeu.

Dans un article de blog décrivant la mise à jour, Microsoft note que le changement est pour plusieurs raisons. D’une part, cela permettra une authentification à deux facteurs (2FA). Cela donnera également aux parents plus de contrôle sur la façon dont leurs enfants jouent sur l’édition Java. Enfin, il vous permet de conserver tous vos Minecraft comptes (actuellement, juste Minecraft et Donjons Minecraft) connecté.

Pour ceux qui jouent sur Java et s’inquiètent pour leurs mods et packs de skins (quelque chose qui peut être fait gratuitement et qui n’est pas enfermé dans l’écosystème Microsoft), la société note que toutes ces choses resteront en place. En outre, il convient de mentionner qu’il n’y aura toujours pas de jeu croisé entre les éditions Bedrock et Java.

Le changement est obligatoire, et si vous n’effectuez pas manuellement le changement, vous ne pourrez pas vous connecter une fois que tout sera complètement basculé plus tard en 2021. La migration se fera également par lots, à partir de début 2021. Les joueurs Java recevront un e-mail avec des instructions sur la façon de transférer le moment venu.

Espérons simplement que cela se passe plus facilement que ce que Facebook fait avec Oculus…

Qu’est-ce que tu penses? Surpris que Microsoft fasse cette démarche? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Partager : Tweet