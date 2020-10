Les grandes maisons de couture vendront le cuir de champignon Mylo d’ici l’année prochaine

Adidas, Stella McCartney, Lululemon et la société mère de Gucci, Kering, se sont associés pour investir dans un nouveau matériau appelé Mylo, qui est cultivé à partir de mycélium mais rivalise avec l’aspect et la sensation du cuir animal. chacun a accepté de dépenser des sommes à sept chiffres pour aider à améliorer les capacités de production de l’inventeur de Mylo, la société américaine de biotechnologie Bolt Thread. Le plan est de créer une chaîne d’approvisionnement pour le cuir vegan, ce qui lui permettrait d’être fabriqué à une échelle commercialement viable. .Mylo est une alternative au cuir faite par la société de biotechnologie Bolt Threads. des millions de personnes peuvent porter tous les jours », a déclaré Jamie Bainbridge, vice-président du développement de produits de Bolt Threads, à Dezeen. pment accord à ce jour qui vise à introduire un biomatériau sur le marché de masse.Le matériau est fabriqué à partir de mycélium, de champignons de la structure de la racine et d’autres champignons.Après un certain nombre de marques et même des semaines entières de la mode ont été sans fourrure ces dernières années, végétalien le cuir pourrait être la prochaine étape. En tant que sous-produit animal, il n’émet pas seulement des gaz à effet de serre et consomme des ressources naturelles limitées par l’élevage du bétail, il provoque également une pollution de l’environnement par le processus de tannage et de teinture.En échange de leur investissement, les quatre marques du consortium Mylo ont les droits exclusifs d’utiliser l’alternative à base de mycélium de Bolt Thread, les premiers produits devant arriver sur les tablettes en 2021.L’espoir est que cet investissement initial permettra à terme de produire Mylo à une vitesse et une efficacité similaires à celles des autres matériaux du marché de masse, afin de le rendre abordable même pour les petites entreprises. «La semaine de la mode sans fourrure me remplit d’espoir», déclare Stella McCartney «À notre stade actuel, nous dépendons des grandes marques pour aider à subventionner les coûts énormes qu’il faut pour trouver comment fabriquer Mylo à une échelle commerciale», a déclaré Bainbridge. «Ces entreprises nous permettent de développer un processus qui produira à terme une alternative au cuir de haute qualité à un prix comparable à celui du cuir, mais cela prendra quelques années.» Mylo peut imiter l’aspect et la sensation du cuir véritable d’un mélange stratégique de marques de luxe et de vêtements de sport, dans le but de montrer qu’un nouveau matériau biosourcé peut être à la hauteur des normes esthétiques et de performance élevées inhérentes à ces industries.Selon Bolt Threads, Mylo peut reproduire le aspect et sensation du cuir véritable dans une gamme de couleurs et de textures et peut être transformé en tout, des chaussures aux sacs et vestes.Le matériau est cultivé à partir de cellules de mycélium sur une période de deux semaines.L’ingrédient principal du matériau est le mycélium ium, la structure filaire que les champignons et autres champignons utilisent pour pousser, un peu comme les racines d’un arbre.Ces cellules de mycélium sont nourries avec de la sciure et d’autres matières organiques et placées sur des tapis de culture carrés. Dans un environnement à humidité et température contrôlées, ils sont autorisés à se développer en une couche mousseuse – « imaginez un grand sac de guimauves écrasées » – et finalement récoltés. Après un traitement ultérieur, le matériau ressemble à une fine feuille de liège. Le réseau de mycélium est transformé en une feuille de matériau qui ressemble au liège mais qui est beaucoup plus mince et plus flexible, qui est ensuite tannée et teinte par les mêmes tanneries qui travaillent avec des cuirs d’animaux.Ces processus impliquent normalement des produits chimiques nocifs tels que le chrome, qui peuvent conduire à pollution des eaux usées et effets secondaires sur la santé des travailleurs. Bainbridge affirme que Bolt Threads ne travaille qu’avec des entreprises qui ont obtenu des certifications mondiales de durabilité. « Mylo est exempt de produits chimiques hautement dangereux et de substances telles que le DMF (diméthylformamide) et le chrome, certains des produits chimiques les plus nocifs utilisés dans le cuir animal et synthétique, » il Ceci est ensuite teint et tanné par les tanneries de cuir pour créer différentes couleurs et finitionsComparé au cuir animal, la société affirme que le processus de production du matériau émet moins de gaz à effet de serre tout en consommant moins d’eau et de ressources naturelles que ce qui est impliqué dans l’élevage du bétail Contrairement aux alternatives en cuir synthétique, il n’utilise pas non plus de plastiques à base de pétrole tels que le polyuréthane ou le PVC, qui émettent du carbone au fur et à mesure de leur production et qui mettront des centaines d’années à se décomposer dans les décharges. Amen cultive des emballages de mycélium à carbone négatif pour expédier ses bougies Bainbridge a déclaré qu’une analyse indépendante du cycle de vie du matériau serait entreprise en 2021, ce qui signifie qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de données disponibles publiquement pour vérifier la quantité de carbone émise et le nombre de ressources. consommée pendant le processus de fabrication de Mylo et l’impact du matériau sur l’environnement lors de sa mise au rebut. du matériau. Bien qu’elle n’ait jamais été commercialisée, la pièce unique a été exposée dans le cadre de l’exposition V & A’s Fashioned from Nature en 2018.Le créateur a également été impliqué dans le développement d’un autre matériau de Bolt Threads, la soie d’araignée de laboratoire utilisée. pour créer une robe de tennis biodégradable en collaboration avec Adidas.

