Voici toutes les spécifications, caractéristiques et variantes des Nissan Kicks BS6

Le BS6 Nissan Kicks sera un modèle à essence uniquement et le constructeur a maintenant dévoilé toutes les variantes, fonctionnalités, options de groupe motopropulseur, efficacité énergétique du prochain SUV. Jetez un oeil ici.

Nissan a révélé il y a quelques jours que le BS6 Kicks sera bientôt lancé avec un moteur turbo-essence de 1,3 litre de 156 ch. Maintenant, la société a révélé plusieurs autres détails sur le BS6 Kicks, y compris son kilométrage ARAI, les variantes proposées et les caractéristiques de chaque variante Kicks. Entrant dans l’ère BS6, Nissan a abandonné le moteur diesel 1.5L k9k, ce qui signifie que le SUV est maintenant un modèle à essence uniquement.

Caractéristiques et variantes de la BS6 Nissan Kicks révélées.

Le BS6 Nissan Kicks sera disponible avec deux options de moteur: un moteur à essence de 1,5 L à aspiration naturelle de 106 ch et le nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L de 156 ch. Soit dit en passant, ce nouveau moteur turbo-essence est le même moteur qui a été présenté sur le turbo-essence Renault Duster à l’Auto Expo 2020. Le turbo-essence Duster doit également être lancé et nous nous attendons à ce qu’il survienne peu de temps après le verrouillage. Pour en revenir aux Kicks, il sera donc disponible avec trois options de groupe motopropulseur au total – le 1.5 essence-MT, le 1.3 turbo-essence-MT et le 1.3 turbo-essence-CVT.

Cette option de boîte de vitesses CVT est une nouvelle boîte de vitesses proposée et elle a huit rapports simulés en mode manuel, ce qui fait une CVT à 8 étapes. Nissan n’a pas révélé le kilométrage ARAI du moteur turbo-essence avec la boîte de vitesses CVT. Mais ils ont révélé que le kilométrage pour la 1.5 essence-manuelle et la 1.3 turbo-essence-manuelle était respectivement de 14,1 kpl et 16,3 kpl. Nissan proposera les BS6 Kicks en quatre niveaux de finition – XL, XV, XV Premium et XV Premium (O).

Les options du groupe motopropulseur varient également sur les BS6 Kicks en fonction de la garniture que vous choisissez. Le moteur à essence de 1,5 L n’est disponible que sur les versions d’entrée de gamme XL et XV de milieu de gamme. Le moteur 1.3 turbo-essence avec sa boîte de vitesses manuelle et automatique sera disponible sur les variantes XV et XV Premium mais la variante haut de gamme XV Premium (O) ne peut être obtenue qu’avec l’option de groupe motopropulseur manuel turbo-essence. Voici un résumé des options du groupe motopropulseur pour les variantes

Variantes Groupe motopropulseur BS6 Nissan Kicks XL 1,5 L essence à aspiration naturelle MT XV 1,5 L essence à aspiration naturelle MT, 1,3 L turbo-essence MT / AT XV Premium Moteur turbo essence 1,3 L MT / AT XV Premium (O) Moteur turbo essence 1,3 L

Voici une liste des caractéristiques des variantes des BS6 Nissan Kicks:

Nissan Kicks XL

Deux coussins gonflables avant

ABS avec EBD et assistance au freinage

Désembueur arrière

Capteurs de stationnement arrière

Verrouillage centralisé à distance

Phares halogènes

LED DRL

Roues en acier avec enjoliveurs

Antenne d’aileron de requin

Système audio avec USB, Aux et Bluetooth

Quatre intervenants

Direction réglable en inclinaison

ORVM à puissance réglable

AC manuel avec bouches d’aération arrière

Accoudoir central avant

Boîte à gants refroidie

Technologie de connectivité basée sur smartphone NissanConnect

Bac à colis arrière

Nissan Kicks XV

Gestion de la stabilité du véhicule (Turbo uniquement)

Contrôle électronique de stabilité (Turbo uniquement)

Contrôle de traction (Turbo uniquement)

Caméra arrière

Essuie-glace arrière

Feux de brouillard avant

Jantes en alliage de 17 pouces

Barres de toit

Infodivertissement à écran tactile de 8,0 pouces avec connectivité pour smartphone et reconnaissance vocale

Commandes au volant

Accoudoir de siège arrière avec porte-gobelets

Système marche-arrêt au ralenti (Turbo uniquement)

Démarrage à distance du moteur (CVT uniquement)

Démarrage par bouton-poussoir (CVT uniquement)

Nissan Kicks XV Premium

Assistance au démarrage en côte

Phares de projecteur à LED

Entrée sans clé et c’est parti

Démarrage à distance du moteur

Régulateur de vitesse

ORVM repliables électriquement

Pommeau de direction et de vitesse gainé de cuir

Deux tweeters avant

Nissan Kicks XV Premium (O)

Quatre airbags

Caméra à 360 degrés

Phares automatiques avec fonction de retour à la maison

Essuie-glaces automatiques

Feux de brouillard avant avec fonction de virage

Feux de brouillard arrière

Couleurs extérieures bicolores

Thème intérieur bicolore

Tapisserie d’ameublement en cuir

Nous prévoyons que les prix des BS6 Nissan Kicks se situent entre Rs 10-15 lakh. Il est en concurrence avec les versions essence de la Hyundai Creta et de la Kia Seltos qui sont vendues entre Rs 9,99-17,20 lakh et Rs 9,89-17,34 lakh respectivement. Il est également en concurrence avec l’essence MG Hector qui se situe entre Rs 12,74-17,44 lakh. Tous les prix hors salle d’exposition.