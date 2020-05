Discussion en direct avec les lauréats et les juges des prix Dezeen

Les lauréats et les juges des Dezeen Awards, dont Studio Drift, Arthur Mamou-Mani, Adam Nathaniel Furman et Sevil Peach, participeront à une conversation en direct à partir de 13h00, heure du Royaume-Uni, dans le cadre de la collaboration VDF x Dezeen Awards d’aujourd’hui.

L’édition spéciale de notre série d’entrevues Screentime comprend également Nelly Ben Hayoun, Sarah Izod et Talenia Phua Gajardo.

Maintenant dans sa troisième année, les prix Dezeen identifient les meilleures architectures, intérieurs et design du monde, ainsi que les studios et les architectes et designers individuels produisant les œuvres les plus remarquables. La date limite d’inscription est fixée au 2 juin.

« Notre brique occupe une place de choix dans notre salle de réunion afin que nous puissions la montrer », ont déclaré les lauréats des Dezeen

Les huit architectes et designers se joindront à la conversation en direct à des intervalles de 10 à 20 minutes dans des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et Singapour pour discuter de leur travail et de l’importance des récompenses.

Modéré par les foires Marcus de Dezeen, le calendrier est le suivant:

13h00 Nelly Ben Hayoun

13 h 10 Studio Drift

13 h 30 Arthur Mamou-Mani

13 h 50 Sarah Izod

14 h 10 Adam Nathaniel Furman

14 h 25 Sevil Peach

14 h 40 Talenia Phua Gajardo

Cette conversation est parrainée par Hem, une marque de design indépendante basée à Stockholm.

Virtual Design Festival est le premier festival de design en ligne au monde, qui se déroule du 15 avril au 30 juin. Pour plus d’informations ou pour être ajouté à la liste de diffusion, contactez-nous à vdf@dezeen.com.

Pour plus d’informations sur les prix Dezeen, veuillez envoyer un e-mail à l’équipe des prix à awards@dezeen.com.