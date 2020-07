Voici toutes les informations à venir sur le film de James Bond No Time To Die

– – – (Jamaica Gleaner) Les fans de 007 ont obtenu un délicieux régal mercredi lorsque le compte Instagram officiel du dernier film de Bond, No Time To Die, a partagé deux fabuleuses photos de leur tournage en Jamaïque. Les clichés, baignés de tranquillité, montrent la beauté panoramique de cette île paradisiaque. Sur la première photo, une silhouette ressemblant à une silhouette, Bond, est vue en train de se promener au crépuscule solitaire le long d’une bande, avec son reflet dans l’eau en dessous. L’image montre le célèbre espion, le dos tourné, alors qu’il contemple une immense étendue d’eau tranquille depuis le patio de sa villa rustique. Les teasers qui sont sous-titrés, « No Time To Die » voit James Bond céder à la Jamaïque. La prochaine fois que le pays a été utilisé comme lieu de tournage de Dr No et Live and Let Die a également été filmé », ont eu l’effet escompté. Les fans implorent la sortie du film et s’évanouissent à travers le paysage magnifique. «Chargez une prime et lancez-la à la demande, nous ne pouvons pas prendre le retard», a demandé un abonné. Il y a eu de bonnes nouvelles plus tôt cette semaine, par le biais d’un tweet de la production, le film va sortir cinq jours. La nouvelle date est maintenant le 20 novembre aux États-Unis. La première au Royaume-Uni conserve. DEUX LIEUX EN JAMAÏQUE Des mois de spéculation ont pris fin le 25 avril de l’année dernière après qu’il a été confirmé que le film de la franchise serait tourné à deux endroits en Jamaïque – à Portland et à Kingston – et en Italie, en Norvège et à Londres. Redirigé de la tradition lorsque ce qui s’appelait alors ‘Bond 25’ a été diffusé en direct en Jamaïque, de GoldenEye Resort. Les acteurs et l’équipe, dont Daniel Craig, le réalisateur Cary Joji Fukunaga et Lea Seydoux, Ana de Armas, Naomie Harris et Lashana Lynch, se sont envolés pour Oracabessa, établissant des fouilles dans la même villa où l’écrivain britannique et créateur de James Bond, Ian Fleming, a composé les 13 Romans de Bond. No Time To Die trouve Bond hors du service actif et profite de la vie en Jamaïque, qui, selon la productrice exécutive Barbara Broccoli, est Bond house, depuis qu’il a commencé son voyage là-bas. Le synopsis du film dit: «Recruté pour sauver un scientifique kidnappé, l’espion globe-trotter James Bond se retrouve sur la piste d’un mystérieux méchant, armé de nouvelles technologies» La pandémie COVID-19 l’a repoussée en novembre et avril 8 aux États-Unis, bien que le film ait eu une première date de lancement le 3 avril 2020. Daniel Craig, qui a repris le rôle de l’emblématique espion britannique James Bond, tire sa révérence dans No Time to Die. Un remplacement de l’acteur est envisagé, certains suggérant que le moment est venu pour un James Bond noir. Comme il a fait plus de 880 millions de dollars en ventes de billets, le dernier film Bond de Spectre est venu en 2015. Le tout premier film Bond, Dr. No (1962), a tourné une partie de ce récit à la Jamaïque, près du domaine GoldenEye de Fleming. La production est revenue et Let Die, dans laquelle la Jamaïque a joué le rôle de la nation de San Monique. – – –

FAUTEUIL DECO BOND livraison gratuite dans notre magasin! - Grâce à ses nombreuses déclinaisons de tissus et de pieds, il saura répondre à toutes vos envies! C'est une fabrication espagnole. Les tissus utilisés sur les photos sont "PAPILLON" et "DANDY". Non déhoussable.

MISS W Grand Pinceau Fard A Paupières Langue De Chat no7 L'applicateur incontournable, idéal pour appliquer les Fards à paupières en base, sur toute la paupière ou pour fondre deux couleurs. Le pinceau fard à paupières est idéal pour fondre 2 couleurs ou appliquer les Fards à paupières mats. (Poils de poney - poils récupérés par brossage - aucun mauvais traitement

Autocollants d'information transparents Direction à suivre Pictogrammes à coller sur toutes les surfaces.. Très résistant.. Dans la limite des stocks disponibles.. Découvrez également notre gamme complète de DMEU_WH3_41933.