Le patron de Leeds Marcelo Bielsa repéré lors d’un match de Premier League aujourd’hui – .

Le journaliste de l’Athletic Peter Rutzler a publié sur Twitter une photo de l’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa, lors du match de Premier League entre Everton et Bournemouth cet après-midi.

Everton affronte Bournemouth à Goodison Park en Premier League en ce moment.

L’entraîneur-chef de Leeds, Bielsa – qui a guidé les Blancs vers la promotion au sommet du football anglais – est au match en ce moment, comme indiqué ci-dessous.

Le joueur repère?

On se demande pourquoi Bielsa participe à ce match de Premier League. Peut-être que l’entraîneur-chef de Leeds est allé à Goodison Park pour repérer les joueurs d’Everton et de Bournemouth.

Ou peut-être que l’Argentin veut juste participer à un beau match de football de Premier League.

De retour parmi les grands garçons

Leeds jouera en Premier League la saison prochaine pour la première fois depuis 2004, et c’est une excellente occasion pour le club.

Les Blancs sont l’un des plus grands clubs d’Angleterre, et les fidèles d’Elland Road seront impatients de voir l’équipe jouer contre des joueurs comme Manchester United, Liverpool et Chelsea la saison prochaine.

