Voici pourquoi la nouvelle Hyundai i20 Turbo-Essence pourrait être une bonne trappe chaude

Hyundai est prêt à lancer demain la nouvelle i20 en Inde. La berline haut de gamme de troisième génération a été complètement révisée par rapport à son prédécesseur. Outre un nouveau style funky et des intérieurs riches en fonctionnalités, la nouvelle i20 recevra également un moteur turbo-essence pour la première fois de sa vie. Bien qu’un moteur turbo-essence ne soit pas nouveau dans ce segment, le moteur de la Hyundai i20 sera couplé à une boîte de vitesses DCT à 7 rapports et c’est une première caractéristique du segment. La nouvelle Hyundai i20 pourrait très bien être la berline la plus chaude de ce segment et voici pourquoi nous le pensons.

L’i20 sera propulsé par le même moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 L qui fait office de moteur sur le site. Le fait intéressant est que le moteur sera proposé dans les mêmes spécifications de réglage que dans le Venue. Cela signifie que ce moteur produira également 120 ch et 172 Nm de couple dans l’i20. Hyundai propose également le même moteur sur d’autres voitures – Grand i10 Nios et Aura – mais les a désaccordées dans ces cas. Réserver les chiffres donne non seulement à l’i20 les meilleurs chiffres de sa catégorie, mais compte tenu du fait que l’i20 sera plus léger que le Venue, les performances devraient également être assez rapides.

La boîte de vitesses DCT à 7 rapports de la nouvelle i20 sera également une caractéristique très novatrice étant donné qu’aucune autre berline haut de gamme ne s’en vante, pas même la Volkswagen Polo. Malheureusement, Hyundai n’offre pas de palettes de changement de vitesse sur la nouvelle i20 comme sur le Venue avec la même combinaison moteur-boîte de vitesses. En plus d’une boîte de vitesses DCT, Hyundai propose également sa nouvelle boîte de vitesses iMT à 6 vitesses sur l’i20 et, bien qu’il s’agisse d’une boîte de vitesses très facile et pratique à utiliser, les puristes pourraient être déçus par le fait qu’il n’y a pas d’option d’une boîte de vitesses manuelle appropriée avec le moteur turbo-essence.

Quant à la concurrence, seule la Volkswagen Polo est actuellement équipée d’un moteur turbo-essence. Le moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 L de la Polo produit 110 ch et 175 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à un convertisseur de couple à 6 vitesses. Oui, la Polo a le dessus avec la boîte manuelle à 5 vitesses et elle a également le meilleur équilibre de conduite et de maniabilité qui sera assez difficile à battre, mais l’i20 est plus puissante. Si la Hyundai est à la hauteur des normes de conduite et de maniabilité fixées par la Polo, ce sera un exploit louable. Nous ne le saurons qu’après avoir conduit la nouvelle i20.

Très prochainement, la Tata Altroz ​​bénéficiera elle aussi d’un nouveau moteur turbo-essence. L’unité à trois cylindres de 1,0 L provient du Nexon mais a été désaccordée pour produire 110 ch et 140 Nm de couple. Le moteur sera couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses au lancement, tandis qu’une boîte de vitesses DCT sera ajoutée à la gamme plus tard. La i20 turbo-essence est à nouveau plus puissante que la turbo-essence Altroz, mais il reste à voir comment la boîte de vitesses DCT se compare dans les deux voitures. Quant aux autres voitures de ce segment – la Maruti Suzuki Baleno, la Toyota Glanza et la Honda Jazz – aucune n’est équipée d’un moteur turbo-essence ou d’une boîte de vitesses DCT / convertisseur de couple. La nouvelle i20 a tous les éléments pour être une véritable trappe chaude. Mais va-t-il livrer à l’avant de la conduite dans le monde arrière. Restez à l’écoute pour un premier examen du disque très bientôt.