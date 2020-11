PS5: les joueurs sont prêts à payer sur ebay

Avec les produits les plus recherchés comme la PS5 en pénurie, il est toujours excitant de voir ce que les gens sont prêts à payer pour eux en dehors du prix du marché recommandé.

Un bon indicateur est généralement la plate-forme d’enchères ebay, où de nombreuses précommandes PS5 ont été vendues pendant des semaines, bien sûr pas au prix que Sony appelle dans les magasins. Mais que mettent réellement les gens sur la table pour obtenir une PS5 qui sera probablement épuisée pendant des semaines?

Cela coûte actuellement une PS5 sur ebay

Outre les prix de la fantaisie utopique, dont certains se chiffrent en milliers d’euros, il existe actuellement une image très claire de la fin des différentes enchères. L’argent n’est pas si simple avec les joueurs, qui dépensent en moyenne 700 EUR sur une PS5 avec un lecteur. Quelques enchères se terminent également bien au-dessus à 800 euros, mais aussi légèrement en dessous. Il ne peut être exclu que les fournisseurs eux-mêmes fassent monter les prix en soumissionnant. En réalité, cependant, il se situe généralement autour de 700 EUR pour l’offre finale.

L’édition numérique, en revanche, se règle généralement entre 500 et 600 EUR, mais atteint également dans certains cas 700 EUR, bien qu’il y ait vraisemblablement des soumissionnaires propres.

Cela devrait être intéressant dès que la PS5 est effectivement disponible, et si cela déclenche une autre impulsion sur ebay. Alors non seulement les précommandes ont disparu, mais la bataille pour chaque console disponible individuellement devrait éclater.

Chacun doit décider par lui-même s’il vaut la peine de mettre 100 ou 200 EUR de plus sur la table afin d’obtenir une PS5 le plus tôt possible. Il est important de vérifier attentivement le concessionnaire avant de frapper. Vous pouvez trouver l’offre PS5 actuelle sur ebay avec ce lien.