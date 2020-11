Voici comment Windows 10 exécutera les applications Android sans Google Play Store

in

Le projet d’applications Android de Microsoft pour Windows 10 aurait pour nom de code «Latte» et il utilisera le sous-système Windows pour Linux comme couche de compatibilité. En plus du sous-système Windows pour Linux, Microsoft prévoit d’utiliser le sous-système Android pour activer la prise en charge native des applications Android.

Le sous-système Windows pour Linux est requis pour exécuter des exécutables binaires Linux de manière native sur Windows 10. Microsoft a également activé la prise en charge d’un véritable noyau Linux dans Windows 10 pour faciliter l’expérience avancée de Linux, et maintenant Android.

La prise en charge des applications Android pour Windows 10 devrait arriver dans la seconde moitié de 2021 dans le cadre de la mise à niveau majeure de Windows 10 21H2.

Project Latte permettra aux développeurs de convertir leurs applications Android au format MSIX, qui est un format de package Windows uniquement qui offre une expérience de packaging moderne.

Comme vous le savez peut-être déjà, n’importe qui peut prendre le code du projet Android Open Source (AOSP) et créer sa propre version d’Android ou l’utiliser comme base pour ses propres services ou plates-formes.

Dans ce cas, Microsoft prévoit d’utiliser le sous-système Android et Android Runtime pour traduire le bytecode de l’application en applications natives pour Windows 10.

Les développeurs pourront soumettre leur package MSIX converti dans le Microsoft Store, mais il y a un hic: les applications converties ne prendront pas en charge les services Google.

Les services Google sont très pratiques, mais la plupart des applications ne doivent pas les utiliser. Le sous-système Android est suffisant pour exécuter toutes les applications mobiles indépendantes des API Google et Microsoft pourrait permettre aux développeurs de remplacer l’intégration de Google Maps, Gmail, Calendrier et autres services par ses propres produits, tels que Windows Maps et Outlook.

Si la direction de Microsoft approuve le projet et qu’il répond aux attentes internes de l’entreprise, le Windows Store verra bientôt des applications Android disponibles pour fonctionner, aux côtés de UWP, des PWA et des applications de bureau converties.

Cependant, les applications téléchargées manuellement par les utilisateurs peuvent ne pas fonctionner correctement. En effet, Microsoft utilise une sorte de couche de compatibilité et les développeurs devront recompiler leurs applications à l’aide d’une « solution logicielle » proposée par le géant de la technologie.

