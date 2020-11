GeForce NOW Streaming arrive sur iOS Safari

GeForce NOW transforme le matériel sous-alimenté ou incompatible en plates-formes de jeu GeForce hautes performances.

Maintenant, nous apportons le monde du jeu sur PC aux appareils iOS via Safari.

GeForce NOW est diffusé sur iOS Safari, en version bêta, à partir d’aujourd’hui. Cela signifie que plus de 5 millions de membres GeForce NOW peuvent désormais accéder à la dernière expérience en lançant Safari depuis iPhone ou iPad et en visitant play.geforcenow.com.

Pas un membre? Commencez par vous inscrire à un abonnement Founders qui offre des graphismes magnifiquement tracés sur les jeux pris en charge, des sessions prolongées et un accès en première ligne. Il existe également une option gratuite pour ceux qui souhaitent tester les eaux.

C’est le moment idéal pour nous rejoindre. Les abonnements Founders sont disponibles pour 4,99 $ / mois ou garantissent un tarif encore meilleur avec un abonnement Founders de six mois pour 24,95 $.

UNEll nouveau GPU GeForce RTX série 30 sont livrés avec un abonnement GeForce NOW Founders, disponible pour les membres existants ou nouveaux.

Une fois connecté, vous n’êtes qu’à quelques clics de diffuser un catalogue massif des jeux PC les plus récents et les plus joués. Sautez instantanément dans vos jeux, comme Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light, Shadow of the Tomb Raider et plus. Les membres fondateurs peuvent également lire des titres comme Watch Dogs: Légion avec RTX ON et NVIDIA DLSS, même sur leur iPhone ou iPad.

GeForce NOW sur iOS Safari nécessite une manette de jeu – les jeux avec clavier et souris uniquement ne sont pas disponibles en raison de limitations matérielles. Pour la meilleure expérience, vous voudrez utiliser une manette de jeu recommandée par GeForce NOW, comme la Razer Kishi.

Fortnite, Bientôt disponible

Aux côtés de l’incroyable équipe d’Epic Games, nous travaillons pour permettre une version tactile de Fortnite, ce qui retardera la disponibilité du jeu. Bien que la bibliothèque GeForce NOW soit mieux utilisée sur mobile avec une manette de jeu, le toucher est de plus de 100 millions Fortnite les joueurs ont construit, combattu et dansé leur chemin vers Victory Royale.

Nous sommes impatients de proposer un streaming cloud Fortnite expérience mobile optimisée par GeForce NOW. Les membres peuvent bientôt chercher le jeu sur iOS Safari.

Plus de jeux, plus de magasins de jeux

Lorsque vous lancez votre jeu préféré, vous y jouez instantanément – c’est ce que signifie être Game Ready sur GeForce NOW. L’expérience a été optimisée pour les jeux dans le cloud et inclut des améliorations des performances de Game Ready Driver.

NVIDIA gère les mises à jour et les correctifs du jeu, vous permettant de jouer aux jeux que vous possédez en 1080p, 60FPS sur presque tous vos appareils. Et lorsqu’un jeu prend en charge RTX, les membres Founders peuvent jouer avec des graphismes magnifiquement tracés par rayons et DLSS 2.0 pour une fidélité graphique améliorée.

Les jeux PC deviennent jouables sur une plus large gamme de matériel, supprimant les barrières entre les plates-formes. Avec la sortie récente de Parmi nous, Les propriétaires de Mac et de Chromebook peuvent désormais ressentir la sensation virale, tout comme les joueurs sur PC. Les propriétaires d’Android peuvent lire les derniers titres même lorsqu’ils sont loin de leur plate-forme.

Plus de 750 jeux PC sont désormais Game Ready sur GeForce NOW, avec des ajouts hebdomadaires qui continuent d’élargir la bibliothèque.

Bientôt, GeForce NOW se connectera à GOG, donnant aux membres l’accès à encore plus de jeux dans leur bibliothèque. Les premiers jeux GOG.com que nous prévoyons de prendre en charge sont CD PROJEKT RED Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Chasse sauvage.

Le cloud alimenté par GeForce

Les membres fondateurs ont activé RTX pour des graphismes magnifiquement tracés par rayons et peuvent exécuter des jeux avec une fidélité encore plus élevée grâce à DLSS. C’est la puissance de jeu que seul un service de cloud gaming basé sur GeForce peut offrir.

Les avantages s’étendent également à l’amélioration de la qualité de service. En développant à la fois les solutions de streaming matérielles et logicielles, nous sommes en mesure d’intégrer facilement de nouvelles technologies GeForce qui réduisent la latence sur les bons réseaux et améliorent la fidélité sur les réseaux pauvres.

Ces améliorations se poursuivront au fil du temps, certaines optimisations étant déjà disponibles et ressenties par les membres de GeForce NOW aujourd’hui.

Chrome n’a pas été conçu en un jour

Le premier client webRTC exécutant GeForce NOW était la version bêta du Chromebook en août. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons vu plus de 10% du gameplay dans le client Web Chrome.

Bientôt, nous apporterons cette expérience à davantage de plates-formes Chrome, notamment Linux, PC, Mac et Android. Restez à l’affût des mises à jour alors que nous approchons d’un lancement complet au début de l’année prochaine.

Expansion vers de nouvelles régions

L’Alliance GeForce NOW continue de diffuser le cloud gaming à travers le monde. L’alliance est actuellement composée de LG U + et KDDI en Corée, SoftBank au Japon, GFN.RU en Russie et Taiwan Mobile, qui a été lancée en version bêta le 7 novembre.

Dans les semaines à venir, Zain KSA, le principal opérateur de télécommunications 5G en Arabie saoudite, lancera sa version bêta de GeForce NOW pour les joueurs, étendant le cloud gaming dans une autre nouvelle région.

Plus de jeux. Plus de plateformes. Performances légendaires de GeForce. Et maintenant en streaming sur iOS Safari. C’est la puissance de jeu que seule GeForce NOW peut offrir.