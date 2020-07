Voici comment fonctionnent les nouveaux classements d’actes de Valorant

Valorant Act 2 apportera des changements pour le système de classement, y compris l’ajout de rangs d’actes – un badge verrouillé à votre profil chaque acte qui reflète votre performance pour cette partie du jeu. Le lancement de l’acte 2 ajoutera également la possibilité d’afficher l’historique des matchs de vos amis, et Riot a confirmé que votre rang sera doucement réinitialisé au début de chaque nouvel acte.

Votre rang d’actes prendra la forme d’un badge triangulaire avec neuf emplacements mettant en valeur vos victoires les mieux classées. Cela signifie que votre badge reflète le sommet de vos performances et vous permet d’ignorer sournoisement les creux sous votre premier rang. Si vous gagnez neuf parties en, disons, Or 3 avant de passer à Argent, votre rang d’actes reflétera les victoires en Or 3. Votre badge obtient également de nouvelles frontières pour atteindre les seuils de victoire à neuf, 25, 50, 75 et 100 victoires.

Votre rang diminuera probablement doucement entre chaque acte – Riot dit que vous obtiendrez un «placement conservateur» – mais vous n’aurez besoin que de trois matchs de placement au lieu des cinq habituels. Les placements vous permettront également de revenir plus rapidement à votre rang précédent, car le système «référencera votre MMR de la loi précédente, afin que nous puissions rapidement évaluer vos compétences pour la loi actuelle».

Comme l’explique Riot sur le site officiel, « En règle générale, votre classement par match arrivera quelques niveaux en dessous de celui où vous avez terminé l’acte précédent, mais nous augmenterons la pondération des performances dans vos premiers matchs afin que vous puissiez rapidement améliorer votre matchmaking. classer si vous jouez bien et gagnez ».

