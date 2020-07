Sky Arts deviendra gratuit après que la BBC ait décidé de rivaliser avec la culture BBC4

La chaîne Sky Arts sera diffusée gratuitement à tous les téléspectateurs dans le cadre d’un défi lancé à la BBC, qui est de «mothball» le service rival BBC4. Actuellement disponible pour les abonnés de Sky et NOW TV, le célèbre Sky Arts sera diffusé gratuitement en septembre La chaîne derrière The South Bank Show et Portrait Artist of the Year a déclaré qu’elle visait à «accroître l’accès et la participation aux arts» en apportant son contenu à Freeview. Le bulletin d’information a coupé à travers le bruit Les numéros de Sky Arts ont grimpé en quarantaine. l’audience a grimpé de 50 pour cent pendant le verrouillage. Elle prévoit de répondre à l’appétit pour une expérience culturelle partagée en projetant des événements, y compris les nouveaux concerts en plein air de l’English National Opera. La plate-forme prétend désormais être «la seule chaîne du Royaume-Uni dédiée aux arts et à la culture». La BBC a confirmé qu’elle transférera BBC4. budget de programmation pour le service jeunesse en ligne BBC3.Sky Arts a amené les téléspectateurs Rembrandt de la National Gallery (Photo: Sky Arts) Dans un mouvement critiqué par les partisans de la chaîne, le service des arts et de l’histoire continuera à être une chaîne d’archives uniquement. La BBC prévoit de commercialiser BBC4 en tant que service d’abonnement pour les téléspectateurs internationaux.Nouveau monument britannique à choisirLes nouvelles commandes de Sky Arts incluent Landmark, qui invite les artistes et les communautés locales à travers le Royaume-Uni à créer le «prochain grand monument britannique», en réponse à l’actuel débat sur la signification des monuments publics. Philip Edgar-Jones, directeur de Sky Arts, a déclaré: «Il n’y a jamais eu un besoin ou une demande plus forte pour les arts. C’est pourquoi nous ouvrons les portes pour faire de Sky Arts une chaîne gratuite. Nous disons aux artistes: ‘Nous vous donnerons la chaîne, venez nous utiliser comme votre toile.’ »La star de Normal People, Paul Mescal, sera une célébrité du Portrait Artist of the Year tandis que Danny Dyer parlera de son amitié improbable avec Harold Pinter dans un documentaire sur le dramaturge.Émission de révision tardive Il y aura un nouveau programme de discussion sur les arts de fin de soirée et No Masks, un drame du Theatre Royal Stratford East basé sur les témoignages réels de travailleurs clés de l’Est Londres pendant la pandémie.Sky Arts continuera à diffuser ses mini-drames Urban Myths, ses concerts pop et rock classiques et ses documentaires musicaux – Paul Weller contribue à un long métrage sur son groupe The Style Council à l’automne. en 2007, lorsque le diffuseur satellite a repris la chaîne d’abonnement Artsworld en difficulté.

