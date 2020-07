Voici ce qu’il faut faire dans GTA Online si un hacker vous transforme en boule géante

C’est toujours un peu … dégonflant pour vous connecter à Grand Theft Auto Online et découvrir que vous avez été ciblé par des pirates. Il existe de nombreuses façons pour les tricheurs de ruiner votre expérience GTA Online – ils pourraient même à un moment donné vous tuer instantanément lorsque vous êtes apparu, et même maintenant, ils mettent toujours les gens dans des cages. Mais qu’en est-il lorsque vous êtes frappé par quelque chose d’un peu moins perturbateur et tout simplement étrange? La réponse d’un Redditor était juste de rouleau avec ça.

Redditor FragzinS sautait dans GTA Online l’autre jour pour un après-midi décontracté de cambriolage de banques ou quelque chose du genre (qui sait, les gens se lèvent devant des trucs étranges dans GTA Online). Soudain, FragzinS a découvert qu’ils avaient été enfermés dans une grosse boule orange qui masquait complètement leur modèle de personnage et rendait impossible le passage des portes.

La solution? Montez à bord d’une moto et lancez du Creedence Clearwater Revival. FragzinS a grimpé sur leur Bati 801 et est allé crier dans le désert de Grand Senora, la balle soit damnée. Il y a quelque chose de glorieux dans une grosse boule orange avec « BIG » écrit dessus qui survole des crêtes et des sentiers de terre sur l’air de Fortunate Son.

Voir par vous-même:

Un modder a décidé de me transformer en boule dans GTA Online, alors j’en ai tiré le meilleur parti de gtaonline

Cela rappelle plus qu’un peu le film Rubber, n’est-ce pas?

Il existe des moyens de contrer ce genre de choses, comme le soulignent plusieurs commentateurs – vous pouvez simplement redémarrer GTA Online et trouver une autre session, ce qui est probablement l’approche la plus simple. Ou vous pouvez utiliser un menu de triche vous-même pour désactiver le mod du hacker, bien que cela vous ouvre à l’action punitive de Rockstar.

Nous aimons l’approche de FragzinS pour gérer le piratage de GTA Online: quand la vie vous donne d’énormes oranges, vous faites un énorme jus d’orange et vous le donnez à un bon vieux rock ‘n roll du sud.

