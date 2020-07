Paramètres de Benjyfishy Fortnite: raccourcis clavier, souris et vidéo

in

Image via benjyfishy

Benjy David «benjyfishy» Fish est l’un des plus talentueux Fortnite joueurs en Europe. Originaire d’Angleterre, benjyfishy s’est mis sur la carte lors de la Fortnite Les qualifications pour la Coupe du monde 2019 et ont consolidé son statut de l’un des meilleurs joueurs du monde avec des placements élevés dans les tournois Solo et Duo.

Même si vous êtes le meilleur joueur du monde, restez cohérent dans un jeu comme Fortnite est incroyablement difficile. Bien que benjyfishy n’ait pas remporté un grand tournoi LAN, il a été l’un des plus cohérents Fortnite joueurs depuis 2019. Jetez un œil à ses gains de tournoi vous montrera qu’il prend chaque tournoi plus que sérieusement et fait de son mieux, quel que soit le prix.

Son dévouement et ses talents le placent également au quatrième rang parmi tous les joueurs européens, au moment de la rédaction de cet article. En plus de jouer dans Fortnite tournois, benjyfishy diffuse également régulièrement sur Twitch et dispose d’une base de 1,5 million d’abonnés sur la plateforme.

Si vous cherchez à devenir aussi bon que benjyfishy, ​​copier ses paramètres peut être un bon début. Les joueurs pro passent des heures à perfectionner leurs réglages, et cela vous permettra également de mieux comprendre son processus de pensée lors de situations intenses en jeu.

Voici Benjyfishy Fortnite paramètres.

Benjyfishy mouse paramètres



Capture d’écran via Epic Games

DPI

800

Sensibilité de l’axe X

14,0 pour cent

Sensibilité de l’axe Y

14,0 pour cent

Sensibilité de l’oscilloscope

35,0 pour cent

Taux de sondage

1 000 Hz

Sensibilité de ciblage

35,0 pour cent

[Finalmouse Air58 Ninja CBR Edition]

Le k de Benjyfishyeybinds



mur

Q

Sol

Bouton de la souris 5

Escaliers

C

Toit

Décalage à gauche

Prendre au piège

V

Utilisation

Molette de la souris vers le bas

Accroupissement

Ctrl gauche

Inventaire

Alt gauche

Carte

M

Recharger / Rotation

R

Éditer le bâtiment

E

Confirmer la modification lors de la libération

De

Outil de récolte

1

Emplacement d’arme 1

2

Emplacement d’arme 2

3

Emplacement d’arme 3

4

Emplacement d’arme 4

5

Emplacement d’arme 5

AVEC

[Steelseries Apex Pro TKL Mechanical Gaming Keyboard]

Benjyfishy vparamètres idéo



Capture d'écran via Epic Games

Malgré l’utilisation d’un PC de jeu haut de gamme, benjyfishy préfère garder la plupart de ses paramètres graphiques à leurs valeurs minimales. Cela lui permet de conserver des cadres plus élevés, même dans les points d’intérêt (POI) les plus encombrés.

La plupart des joueurs professionnels expérimentent les paramètres daltoniens pour ajuster Fortnitela palette de couleurs de. Bien que chaque pro ait une préférence différente, benjyfishy préfère utiliser Deuteranope 5.

Mode d’affichage

Plein écran

Résolution

1 920 x 1 080

Limite de fréquence d’images

240 images par seconde

Luminosité

100 pourcent

Contraste d’interface

1 fois

Mode daltonisme

Deutéranope

Force aveugle de couleur

5

Résolution 3D

100 pourcent

La distance de vue

Épique

Ombres

De

Anti crénelage

De

Textures

Faible

Effets

Faible

Post-traitement

Faible

V-Sync

De

Autoriser le rendu multi-thread

Sur

Flou de mouvement

De

Afficher fps

Sur

Échelle HUD

80 pourcent

[NVIDIA GeForce RTX 2080 TI]

