VOD : Ne ratez pas les films à voir en VOD cette semaine

VOD fait gâter les « Moovies lovers » cette semaine avec ses films qui sont presque nouveaux. Retrouvez la liste des films disponibles en VOD ci-dessous pour ne rien manquer.

23 Juin 2020

Lettre à Franco

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

Inmate #1: The Rise of Danny Trejo

Brett Harvey, qui a réalisé le documentaire sur le hockey Ice Guardians, est à l’origine du film Inmate #1. C’est lui qui a retracé le parcours de Trejo, du détenu à l’acteur connu pour son profond engagement dans la communauté de Los Angeles. Trejo a survécu à de rudes conditions derrière les barreaux avant d’être libéré le 3 août 1969 et de changer de vie.

24 Juin 2020

Queen & Slim

Lors de leur premier rendez-vous, un couple noir est arrêté sur la route pour une infraction mineure. La situation dérape rapidement et le policier est tué sous le coup de la légitime défense. S’engage alors une fuite à travers le pays, tandis qu’une vidéo de l’incident devient virale : Queen et Slim, comme on les surnomme, deviennent les symboles des traumatismes et de la terreur des personnes de couleur aux États-Unis.

1917

Le film relate la journée de deux jeunes soldats anglais pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale.

Mercy black

Une femme est envoyée dans un établissement psychiatrique après avoir poignardé son camarade de classe pour tenter de conjurer un esprit maléfique appelé Mercy Black. Quinze ans plus tard, elle est libérée et doit sauver son neveu, qui est devenu obsédé par le phénomène.

25 Juin

L’étincelle, une histoire des luttes LGBT+

Un documentaire nourri de témoignages revient sur un demi-siècle de combats LGBT +. Sobre et émouvant.

Océan

Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme transgenre que les gens connaissaient jusque-là sous le nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à affronter le regard social, Océan décide de faire son coming out, de changer de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans. Drôles, sincères, bouleversants, comment Océan et son entourage vont-ils traverser chacune des étapes physiques, psychologiques et sentimentales de cette transition » Femme vers Homme » ?

Tenzo

Le film est divisé en chapitres nommés d’après les 6 goûts du Zen comme « salé », « piquant », « subtil » formant le régime alimentaire Tenzo, et suit les histoires parallèles de deux prêtres bouddhistes, Chiken et Ryugyo, tous deux fils de moines bouddhistes et formés ensemble à l’école bouddhiste Soto il y a 15 ans. Cependant, leurs vies ne peuvent pas être plus différentes aujourd’hui.