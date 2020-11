Visages des Balkans capturés par les photographes de la Croix-Rouge américaine, 1918-1920

En 1920, la partie sud-est de l’Europe était un endroit misérable. Les guerres interminables, qui ont commencé avec la Première Guerre des Balkans en 1912, se sont poursuivies avec la Première Guerre mondiale en 1914-1918, et d’autres conflits ethniques, ont bouleversé d’innombrables vies.

La Croix-Rouge américaine opérait dans les Balkans depuis le milieu de 1915 et en 1920, elle envoya un photographe parcourir la région et capturer la vie quotidienne des Balkans pendant certains de ses moments les plus sombres. Nous avons rassemblé quelques photos dans cet article accompagnées du légendes originales et les a modifiés pour plus de clarté.

La guerre a eu d’énormes répercussions sur la péninsule balkanique. Les habitants de la région ont souffert de graves perturbations économiques et la mobilisation massive a fait de graves victimes. Dans les régions moins développées, la Première Guerre mondiale a été ressentie de différentes manières: la réquisition d’animaux de trait, par exemple, a causé de graves problèmes dans les villages qui souffraient déjà de l’enrôlement de jeunes hommes, et de nombreux liens commerciaux récemment créés ont été ruinés.

Les frontières de nombreux États ont été complètement redessinées et le nouveau Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, plus tard la Yougoslavie, a été créé. L’Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman ont été officiellement dissous.

«Les vieux à la maison: c’est le type de personnes qui représente tout ce qu’il y a de mieux dans la vie roumaine. Ce sont des paysans d’un grand pays à céréales roulantes et travaillent le sol depuis l’enfance. C’est ce type de peuple des Balkans à qui le [Red Cross] l’aide a été étendue.

«Boy Scout serbe: Ce jeune brillant des Balkans appartient à l’orphelinat de Belgrade, la capitale serbe, l’une des nombreuses institutions de ce type à recevoir l’attention de la Croix-Rouge junior. Les orphelins serbes ont vu des Américains presque depuis les premiers jours de la guerre et en sont venus à les considérer comme faisant partie de leur vie. La plupart des garçons appartiennent aux Boy Scouts, sur le modèle des scouts américains et anglais.

«Habillés de leur mieux du dimanche. Cette famille albanaise s’est habillée de son mieux pour poser pour une photo. Les deux enfants brillants sur la photo n’ont jamais été autorisés à aller à l’école car eux et des milliers d’autres comme eux n’ont pas assez de vêtements. La Junior Red Cross of America défend les «droits» de l’enfance dans ce petit pays des Balkans. Grâce à son nettoyage et à son épouillage spéciaux, les enfants de processus réduits par leurs haillons et la pauvreté au niveau social des animaux de montagne sont des candidats dignes pour un peu de lecture, d’écriture et de «rithmétique».

«Du pain américain pour les Grecs. Au poste de secours de la Croix-Rouge américaine à Kavalla, des chrétiens, des mahométans et des juifs faisaient la queue pour une ration de pain. La Croix-Rouge a repris un ancien entrepôt de tabac turc à Kavalla pour sa station.

«Où les cercueils sont utilisés comme jouets. Trois renforts de réfugiés de Kavalla, en Grèce, ramassés par des travailleurs de la Croix-Rouge américaine, ont été retrouvés en train de jouer avec ce cercueil en étain qui était à l’origine destiné à servir de linceul métallique pour l’une des milliers de victimes du typhus dans cette ville de misère. Ils vivaient d’une famille de réfugiés à une autre, ramassant des restes de nourriture d’un endroit à l’autre. Leur adresse actuelle est un orphelinat confortable de la Croix-Rouge en Serbie.

«Une scène typique à la frontière serbo-grecque. Il montre une fille macédonienne remplissant le pichet d’eau de la famille à la fontaine publique. C’est une source courante d’approvisionnement en eau pour les habitants de la Macédoine. Les médecins de la Croix-Rouge américaine estiment que la plupart des maladies sont causées par les réserves d’eau insalubres des Balkans. »

«Des prisonniers bulgares déchargeant des fournitures de la Croix-Rouge américaine à Salonique, en route vers la Serbie à partir d’un bateau français, le Rigel, sur un quai français (en Grèce macédonienne) à l’aide de camions de fabrication italienne. Pas de garde sénégalaise. Un melting-pot. 2300 cartons de nourriture et de machinerie lourde, dont 123 tonnes. Salonique est le centre de la Commission de la Croix-Rouge serbe. Il y a 7 entrepôts là-bas.

«Des garçons bulgares. Voici deux jeunes bulgares venus à la gare de Varna pour saluer l’arrivée du train de la Croix-Rouge américaine avec des réfugiés russes des ports de la mer Noire.

«Les Albanais sur leur propre terre: bien que les Albanais soient considérés comme les plus grands« tireurs d’armes »du monde, ils ne sont pas au fond aussi guerriers que les brigands aveugles qu’ils sont souvent réputés être…. Bien que les femmes portent fréquemment des armes à feu, il est généralement connu que les Albanais considèrent que le caractère sacré de leur femme est tel que toute personne accompagnée d’une femme peut aller où bon lui semble et être entièrement seule.

«Une petite taille monténégrine aux cheveux blonds ramassée sur la route: La petite fille a perdu ses parents pendant la guerre et avait mendié le jour et vivait avec 31 autres waifs dans une grotte près de Podgorica. Elle a été placée dans le [Red Cross] école à Cetinje. Les chiffons qu’elle porte sur la photo ont été échangés contre des vêtements américains chauds. Elle prend maintenant des repas réguliers, vit dans un environnement insalubre et apprend les trois «R» (lecture, écriture et calcul). »

«Un beau type du vieux Monténégrin dont la bravoure et le fort esprit national sont un synonyme en Europe de l’Est: ils sont connus comme les tigres des Balkans parce qu’ils ont encore un pays malgré les conquêtes d’une demi-douzaine de nations plus fortes. Il est vêtu de son meilleur dimanche pour une visite à son fils qui est un patient à la [Red Cross] hôpital de Podgorica. Les hommes de son empreinte ne dépendent pas de la loi pour les protéger, comme le revolver [stuffed into his waistband] et la baïonnette indiquent.

«Une tsigane typique des Balkans: dans cette partie du monde, les gitans sont nombreux. Lors de la récente lutte contre les maladies contagieuses, ces familles errantes ont été un grand problème pour les [Red Cross] médecins. Cette petite fille a été cassée alors qu’elle vendait de la poterie dans la rue.

«Les barbiers ne veulent rien dire dans la vie: un fils aux mains excitées du sol balkanique. Il a vécu les trois points alloués et 10 ans et plus encore. Et malgré les vicissitudes qui ont balayé la Roumanie, il croit toujours en l’avenir de son pays et en la bonté de son Dieu. Il était un patient dans le [Red Cross] l’hôpital mais a refusé de rester si ses cheveux étaient coupés. C’est une croissance de 50 ans et il ne s’en séparerait pas.

«Fleur de l’armée grecque en fleurs: La fleur de l’armée grecque est les Evzones, ou garde royale, composée d’hommes spécifiquement sélectionnés pour leur capacité à porter ces vêtements particuliers. Dans le livre de style militaire des Balkans, ce costume est officiellement appelé «albanais modifié». Cette photo a été prise du garde affecté à la [Red Cross] siège à Athènes. Soit dit en passant, c’est l’homme qui a fui un jour du Palais Royal pour convoquer un médecin de la Croix-Rouge pour soigner le roi, qui avait été gravement mordu par un chien.

«Vétéran de guerre à l’âge de 12 ans: ce garçon était [5 years old] quand il a perdu son bras dans la guerre des Balkans de 1912. Cette année-là, il est apparu dans la ville de Tirana avec un bras une souche; un réfugié d’une zone de combat dans les collines à quelques kilomètres de là. Les villageois des Balkans ont eu pitié de lui quand ils l’ont trouvé en train de se battre avec les chiens des rues pour des restes de nourriture. Lorsque la Croix-Rouge junior est arrivée à Tirana, elle a trouvé un foyer pour le jeune, qui a maintenant 12 ans et un vétéran de deux guerres.

«Pas besoin de campagne« sèche »ici: la boisson nationale de l’Albanie et de tous les autres pays des Balkans, où l’influence des Turcs est prédominante depuis de nombreuses années, est le café. Peu de vin ou d’alcool est utilisé. Le goût du café s’est tellement développé qu’il est colporté dans les rues. Cela montre l’un des vendeurs de café typiques de Tirana, annonçant sa venue en raclant un diapason le long des murs. Il distribue une liqueur épaisse et parfumée pour un cent la tasse. Mais toutes les affaires vont si mal dans les Balkans aujourd’hui que même ces marchands populaires ont été contraints de faire appel à l’aide aux [Red Cross]. Cet « homme de café » porte un pantalon en pyjama présenté [to] lui par la Croix-Rouge.

«Courtoisie et pauvreté: une paysanne âgée du Monténégro, qui était si contente de se faire photographier qu’elle a insisté pour apporter la cruche de vin fait maison à ses visiteurs. La courtoisie est un trait consanguin avec ces indigents montagnards des Balkans. Pour chaque effort que le [Red Cross] met en avant en leur nom, ils donnent quelque chose en retour, un bouquet de fleurs, quelques œufs ou un bijou. Refus d’accepter signifie une vive déception pour eux. C’est la coutume de leur pays de rendre toutes les faveurs d’une manière ou d’une autre.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès / Croix-Rouge américaine / Quelques légendes éditées par Amos Chapple).