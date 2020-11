Bayer Leverkusen contre Hapoel Beer-Sheva aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

Le Bayer Leverkusen accueillera ce soir Hapoel Beer-Sheva en Ligue Europa. Cet article vous explique comment suivre le jeu à la télévision, en direct et en direct.

Le match entre Leverkusen et Beer-Sheva aura lieu le jeudi soir 26 novembre 2020. Le coup d’envoi devrait avoir lieu à 21 heures, heure allemande.

Le lieu du match est le BayArena à Leverkusen; en raison des restrictions de contact dues à la pandémie corona, le match se déroulera sans spectateur.

Bayer Leverkusen contre Hapoel Beer-Sheva en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

La rencontre sera en direct et exclusive DAZN transfert. Le service de streaming diffusera la compétition exclusivement cette année, l’équipe suivante sera en action à Leverkusen contre Beer-Sheva:

Commentateur: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Expert: Ralph Gunesch

Ligue Europa: ces matchs ont lieu aujourd’hui

En plus du Bayer Leverkusen, le TSG Hoffenheim évolue en Ligue Europa d’un point de vue allemand. TSG jouera à Liberec aujourd’hui à 18 h 55.

Date Temps Accueil client 26.11.2020 18 h 55 Maccabi Tel-Aviv Villarreal 26.11.2020 18 h 55 AEK Athen Zorya Louhansk 26.11.2020 18 h 55 CSKA Moscou Feyenoord Rotterdam 26.11.2020 18 h 55 Wolfsberg Dinamo Zagreb 26.11.2020 18 h 55 Liberec 1899 Hoffenheim 26.11.2020 18 h 55 KAA Gent Étoile rouge de Belgrade 26.11.2020 18 h 55 Qarabag FK Sivaspor 26.11.2020 18 h 55 Braga La ville de Leicester 26.11.2020 18 h 55 ZSKA Sofia Jeunes garçons Berne 26.11.2020 18 h 55 OSC Lille AC Milan 26.11.2020 18 h 55 LASK Anvers 26.11.2020 18 h 55 Molde FC Arsenal 26.11.2020 18 h 55 Sparta Prague Glasgow celtique 26.11.2020 21 heures OGC Nizza Slavia Prague 26.11.2020 21 heures PSV Eindhoven PAOK 26.11.2020 21 heures Tottenham Hotspur Ludogorets 26.11.2020 21 heures Standard de Liège Lech Posen 26.11.2020 21 heures CFR Cluj AS Rom 26.11.2020 21 heures SSC Naples Rijeka 26.11.2020 21 heures Glasgow Rangers Benfica Lisbonne 26.11.2020 21 heures Grenade AC Omonia 26.11.2020 21 heures Bayer Leverkusen Hapoel Beer-Sheva 26.11.2020 21 heures Dundaik Rapid Wien 26.11.2020 21 heures AZ Alkmaar Société réelle

Bayer Leverkusen contre Hapoel Beer-Sheva dans le téléscripteur en direct aujourd’hui

Si vous ne voulez pas voir le jeu en direct ou ne pouvez pas le voir en direct, notre ticker en direct pour le jeu peut vous aider.

Ici vous arrivez au ticker en direct du jeu Leverkusen vs Beer-Sheva, ici vous pouvez trouver notre aperçu du ticker en direct.

Ligue Europa: Le tableau du groupe S

Le Bayer Leverkusen a récemment perdu contre Slavia Prague. Maintenant, les Werkself doivent trouver un tampon contre leurs poursuivants.