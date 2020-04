Versus Sequel pourrait lancer Cross-Gen sur PS5

Nous approchons de cette période délicate du cycle de la console où les studios doivent prendre une décision importante. Restez sur le matériel précédent, passez à la prochaine génération ou tirez un Hannah Montana et tirer le meilleur parti des deux mondes. Certains éditeurs tels que 2K Games ont déjà pris leur décision et sautent un lancement de nouvelle génération au lieu du matériel de console actuel. D’autres studios envisagent la possibilité de se lancer sur les deux. Tel est le cas avec Cygames et Granblue Fantasy: Versus, qui pourrait voir sa suite comme une sortie intergénérationnelle à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4 si les mots de son directeur de création sont quelque chose à passer.

Dans une interview avec GamingBolt, Granblue Fantasy: Versus Le directeur créatif Tetsuya Fukuhara de Cygames a parlé du potentiel d’un lancement à double console. Interrogé sur un port de nouvelle génération de leur jeu de combat populaire et récemment sorti, il a déclaré que la société voyait peu de possibilités ou de possibilités d’amélioration pour le porter à la prochaine génération. La plus grande amélioration selon Fukuhara serait dans le domaine des temps de chargement, ce qui est logique compte tenu de ce qui est actuellement connu sur la PlayStation 5 et sa technologie à semi-conducteurs.

Le directeur poursuivra en mentionnant la possibilité de publier un Granblue Versus suite sur les deux pièces de matériel. « Je ne vois pas beaucoup de place pour un port PS5 Granblue Fantasy: Versus pour améliorer considérablement l’expérience de base, donc je n’envisage pas vraiment cela pour le moment. Cependant, si jamais nous sortons Granblue Fantasy: Versus 2 à l’avenir, nous pourrions peut-être envisager un lancement multiplateforme sur PS4 et PS5 », a déclaré Fukuhara.

C’est une petite fenêtre d’espoir, et complètement dépendante de la réussite Granblue Fantasy spin-off recevant une suite, mais elle est là. Il y a un plan pour un tel mouvement, car des jeux comme Assassin’s Creed Black Flag a vu un lancement de jeu qui comprenait des options d’achat entre générations et d’autres jeux qui étaient sortis à la fois sur PS3 et PS4 (tels que ceux susmentionnés WWE 2K séries). Cela dit, si la compatibilité descendante est en effet une caractéristique de la PS5, le choix d’acheter une version de génération précédente devient plus compliqué.

Granblue Fantasy: Versus est actuellement disponible sur la PlayStation 4.