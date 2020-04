AMC repousse la première de la saison 2 de NOS4A2 et prolonge Creepshow Run

AMC modifie légèrement sa prochaine série d’horreurs printanières et estivales, alors assurez-vous d’ajuster vos «cartes effrayantes» en conséquence. La première saison de NOS4A2 est déplacé de sa première originale du 1er juin au dimanche 21 juin à 21 h HE / 20 h HNC, mais sera toujours diffusé simultanément sur BBC America. La première saison de l’anthologie d’horreur de Shudder Spectacle d’horreur voit son séjour prolongé. La série sera diffusée sur AMC le lundi 4 mai à 22 h HE, la série sera désormais diffusée sur six lundis consécutifs (jusqu’au 8 juin). À l’origine, la première saison de la série du streamer d’horreur devait diffuser des épisodes consécutifs sur trois semaines, se terminant le 18 mai.

Dans NOS4A2 saison 2, Vic (Ashleigh Cummings) reste déterminé à détruire Manx (Zachary Quinto) une fois pour toutes. Contraint de faire face à sa propre mortalité, Manx cherche désespérément à se venger de Vic en visant la personne qui compte le plus pour Vic: son fils de huit ans, Wayne. La quête de Manx pour une vengeance horrible l’enverra sur une trajectoire de collision à grande vitesse avec Vic qui les forcera à affronter les péchés passés, et un seul d’entre eux peut s’en éloigner vivant.

Basé sur l’auteur à succès Joe Hillroman et exécutif produit par le créateur / showrunner de la série Jami O’Brien (Craindre le mort-vivant) et Hill, NOS4A2 étoiles Quinto, Cummings, Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David, et Mattea Conforti. Produit par AMC Studios en association avec Tornante Television, NOS4A2 est produit par Hill, O’Brien et Tornante Television Lauren Corrao.

Spectacle d’horreur la saison 1 comprend David Arquette (Crier films), Adrienne Barbeau (Le brouillard), Tobin Bell (Saw films), Big Boi (Scream: la série télévisée), Jeffrey Combs (Star Trek, réanimateur), Kid Cudi (Parents ivres), Bruce Davison (X Men), Giancarlo Esposito (Mieux appeler Saul), Dana Gould (Stan contre le mal), Tricia Helfer (Battlestar Galactica), et DJ Qualls (Surnaturel), et plus encore dans les adaptations d’histoires Stephen King, Joe Hill, Joe R. Lansdale, Josh Malerman, et d’autres. Les studios Make-up Effects KNB EFX du studio primé Oscar, BAFTA et Emmy de Nicotero servent de créateurs de créatures.

Spectacle d’horreur est produit par le Cartel avec Monster Agency Productions, Taurus Entertainment et Striker Entertainment: Stan Spry, Jeff Holland, et Eric Woods sont producteurs exécutifs du Cartel; Nicotero et Brian Witten sont producteurs exécutifs pour Monster Agency Productions; Robert Dudelson, James Dudelson, et Jordan Kizwani sont producteurs exécutifs de Taurus Entertainment; Russell Binder est producteur exécutif et Marc Mostman co-producteur exécutif de Striker Entertainment.

