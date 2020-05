VENOM # 25 est «  exactement ce dont nous avons tous besoin  » après le hiatus de Marvel Comics

Crédits: Marvel Comics



Cette semaine, de nouvelles bandes dessinées hebdomadaires de Marvel Comics reviennent après une longue interruption en raison de la pandémie de coronavirus en cours – et l’un des titres menant la charge est Venin # 25 de l’écrivain Donny Cates et de l’artiste Mark Bagley.

Suivre l’une des plus longues pauses dans les bandes dessinées hebdomadaires depuis le début de l’industrie n’est pas une mince affaire – mais Cates, à qui Newsarama a longuement parlé avant VeninEst de retour – sent que lui et sa charge Eddie Brock sont à la hauteur. Et en plus, il sent Venin # 25 porte le message parfait d’espoir et d’unité pour notre époque actuelle – bien que Venom soit souvent « un peu déçu », selon les mots de Cates.

Mais Eddie Brock, comme Cates le décrit comme un homme essayant de faire la bonne chose même s’il n’est pas sûr de ce que c’est, pourrait être exactement le bon messager pour une histoire de convivialité. À cette fin, Newsarama a parlé avec Cates de Venin longuement, en creusant dans ce qui est à venir dans ce numéro spécial anniversaire de la série, et comment il prévoit d’apporter les fils qu’il a posés jusqu’à présent dans l’avenir du titre

Newsarama: Donny, merci d’avoir parlé avec nous. Cela fait un petit moment que Marvel a publié de nouvelles bandes dessinées mensuelles grâce au coronavirus, mais de nouveaux livres reviennent à partir du 27 mai – y compris Venin # 25. Comment vous sentez-vous d’être l’un des premiers titres à revenir lorsque Marvel recommence à être expédié, avec un problème majeur non moins?

Donny Cates: C’est incroyable. C’est vraiment un honneur de faire partie de la première vague de ce qui semble être un moment déterminant pour le retour de Marvel Comics. Quand j’ai écrit Venin # 25, c’est un numéro anniversaire, donc je l’ai écrit pour célébrer où nous en étions jusqu’à présent.

Il s’ouvre sur cette séquence de cadrage d’Eddie parlant à quelqu’un hors du panneau – essentiellement parlant au lecteur – disant « Quelle année ça a été! », Remerciant tout le monde de rester avec nous. Le relire maintenant, à la lumière de sa sortie, ça va être un numéro spécial. C’est essentiellement Eddie Brock qui remercie directement le public d’être resté avec nous pendant tout cela. Merci de nous faire confiance, de croire en nous.

Venin # 25 est une question très importante. Il se termine sur une note – je ne gâcherai pas la fin – il se termine sur quelque chose qui est une ligne qui a traversé tout le livre. Il y a une phrase qui traverse toute la série, une sorte de déclaration de thèse de moi et des artistes Ryan Stegman et Iban Coello et du livre de l’éditeur Devin Lewis, qui est « Nous sommes mieux quand nous sommes ensemble. » Nous en tant qu’espèce.

Le livre se termine sur ce genre de note, donc pour qu’il sorte à un moment comme celui-ci, cela semble important. ma Venin courir a orienté vers être un peu décevant [laughs], mais Venin # 25 est un peu différent. C’est plein d’espoir. Je pense que ce sera exactement ce dont nous avons tous besoin. Je suis vraiment fier de faire partie de la famille Marvel et d’être l’un des créateurs menant la charge en disant « Nous sommes de retour » et en faisant savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls.

Nrama: C’est un message étonnamment plein d’espoir pour un titre et un personnage comme Venin, qui n’est pas étranger à mordre la tête des gens. Qu’est-ce qui fait de lui un personnage dans lequel les gens trouvent autant de force, au-delà même de l’idée du «protecteur mortel»? Qu’est-ce qui fait de lui le bon personnage pour un message d’espoir?

Cates: Je pense qu’Eddie Brock a beaucoup grandi ces dernières années. Il est devenu père. Il n’est pas comme Peter, il n’est pas comme Captain America – c’est un gars qui fait des erreurs, parfois de très grosses erreurs. Il a trébuché et est tombé dans le passé.

Je pense que nous pouvons tous comprendre cela. Nous avons tous eu des moments où nous avons gâché. Eddie se demande en grande partie à lui-même et aux personnes hors panel que je ne nommerai pas, cette question de savoir si Venom est un bon gars ou un méchant.

Eddie dit: «Je sais que vous demandez cela. Je peux t’entendre. Je sais ce que l’on dit de moi. La vérité est que je ne pense pas non plus que je le sache. «

Eddie a fait de bonnes et de mauvaises choses, il se réveille chaque jour en essayant de faire la bonne chose, mais parfois il se trompe. Ce qui est cool avec lui, c’est qu’il n’est pas un anti-héros comme le Punisher – un gars qui fait les mauvaises choses pour des raisons qu’il pense être correctes. Il fait de grosses erreurs. Il est f — ing.

Il le dit lui-même: «Quand j’ai commencé, je pensais vraiment que c’était une bonne idée de tuer Spider-Man. Donc, si vous me demandez si vous pensez que je suis un bon gars, comment dois-je savoir? Je pensais alors que j’étais un bon gars. »

Il veut désespérément être une meilleure version de lui-même. La version d’Eddie que nous avons créée, le père, c’est un gars qui se réveille tous les jours en voulant être le bon gars mais sans le penser. Mais si vous regardez ses actions, il sauve le monde comme tous les jours – mais il ne le voit pas en lui-même.

Il essaie toujours. Je pense que les gens s’identifient vraiment à cela.

Nrama: Vous avez mentionné qu’Eddie était un père. Où va Dylan Venin # 25, la conclusion de «Venom Island»?

Cates: Dylan est la clé de beaucoup de choses. Je ne présente pas des personnages comme Dylan à la légère ou sans raison. En ce moment, il apprend lentement, en passant par son moment Peter Parker, sa leçon sur qui il est et comment il s’intègre.

Il a les mêmes questions sur vous que vous tous – qui est-il? Comment s’intègre-t-il dans tout cela? Il est très intéressant, il est un grand personnage pour une sorte de spectateur remplaçant pour donner une voix à ces questions et idées.

Dans Venin # 25 vous commencerez à mieux comprendre ce dont il est capable et qui il est en tant que garçon au bord de la virilité.

Nrama: Il y avait une histoire gratuite Venom de la journée de la bande dessinée qui devait sortir avant Venin # 25La sortie prévue de cette dernière a été taquinée pour en dire beaucoup sur l’avenir de Venom. Quelle importance aurait eu cette histoire pour la mise en place du Venom # 25? Une idée quand nous pourrions le lire?

Cates: Eh bien, pour ce qui est de la sortie, c’est quelque chose de bien supérieur à mon salaire. Bientôt j’espère! Mais non, ce n’était pas un Venin # 25 – la seule chose que les lecteurs auront eu besoin de lire avant c’est Venin # 24 et la série que nous avons construite jusqu’à présent.

Nrama: Sur cette note, vous avez taquiné un nouveau personnage nommé Virus qui arrive dans Venin. Que pouvez-vous nous dire à propos de Virus et quand ils feront leurs débuts? Que pensez-vous du concept et du nom Virus avec ce qui se passe dans le monde?

Cates: Évidemment, ce n’était pas un choix intentionnel, nous ne savions pas ce qui allait se passer. Pour être honnête, nous avons pensé à changer le nom. Nous avons eu des discussions en interne chez Marvel.

Finalement, nous avons décidé que c’était un méchant. Et je pense que les gens pourraient aimer l’idée qu’un type nommé virus soit vaincu.

Nrama: L’une des autres histoires de longue date de votre Venin jusqu’ici a été le mystère du Créateur et pourquoi il est si fasciné par les symbiotes. Quand aurons-nous des réponses à ce sujet?

Cates: Tu vas rattraper ça dans un très, très, très grand chemin Venin # 26, qui est le début du prochain arc « Au-delà ». Vous aurez une idée très claire de ce que diable ce maniaque a fait.

Nrama: Ce titre, «Au-delà», évoque la Toile de venin: Wraith one-shot qui arrivera plus tard cet été. Comment Wraith et le Toile de venin facteur unique dans ce qui s’en vient?

Cates: Le Toile de venin les one-shot ont toujours été aussi amusants que je vois comme un peu – quand le Docteur Octopus apparaît dans Amazing Spider-Man ou quelque chose comme ça et il a tout ce plan élaboré que Peter n’a jamais connu et que nous n’avons jamais vu – ces plans uniques remplissent en quelque sorte cette histoire parallèle et ils fournissent au lecteur des informations que les personnages ne connaissent pas.

Par exemple, lorsque nous avons fait le culte du carnage, nous savions que cela allait arriver, mais Eddie ne l’a pas fait, ce qui a créé ce véritable sentiment d’effroi, ce qui, je pense, est vraiment amusant.

Ce Wraith en particulier est le plus important Toile de venin problème que nous avons déjà fait. C’est une pièce incontournable du puzzle de l’histoire et de la mythologie que nous construisons dans le titre principal de Venom.

Nrama: Vous avez 25 numéros de Venin sous votre ceinture, sans compter les tie-ins et les one-shot. Cela marque votre plus longue série à ce jour chez Marvel. Comment la course que vous avez réalisée correspond-elle à ce que vous aviez prévu au départ et quelle est la prochaine étape? Venin?

Cates: J’ai une longueur d’avance par rapport à l’endroit où se trouvent les lecteurs – bien dans les numéros des années 30 – donc je pense que j’ai officiellement écrit le plus grand nombre de Venin de personne. Venin # 25 plafonne le point médian de la course, nous entrons maintenant dans la seconde moitié. Ça va être le reflet de tout ce qui s’est passé – donc ce qui est ensuite un regard vers l’avenir alors que nous mettons en place la «prochaine grande chose» pour Venin, pour ainsi dire.