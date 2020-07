Venir en Amérique 2: 6 moments qui doivent se produire

Un hommage à Madge Sinclair

Alors que la plupart des originaux Venant en Amérique le casting reviendra pour la suite, il y a une star qui ne pourra malheureusement pas rejoindre ses co-stars, et c’est la regrettée grande Madge Sinclair. L’actrice chevronnée, qui jouait la reine Aoleon Joffer, est décédée en 1995 après une longue bataille contre la leucémie. On peut s’attendre à ce que le film écrive également son personnage comme étant décédé, et sa présence royale, spirituelle et chaleureuse nous manquera certainement.