Cuphead – Cartoon Run and Gun est aussi dur que beau

Nous ne pouvons pas vraiment ajouter grand-chose à la conversation autour de Cuphead. Il est sorti depuis près de trois ans sur d’autres plates-formes et arrive sur PlayStation 4 avec tout le monde au courant. Alors que nous ne ferons probablement que faire écho aux autres, ce serait négligent de notre part de ne pas exprimer nos pensées, alors voilà. Cuphead est la grand-mère des jeux vidéo – magnifiques, intelligents, mais aussi résistants que de vieilles bottes.

Il s’agit d’un jeu d’action 2D, run et gun fortement inspiré des dessins animés des années 1930. Il singe le style d’animation du tuyau en caoutchouc (regardez-le) des premiers Fleischer et Disney, et il le fait de manière spectaculaire. La première chose qui vous frappe à propos de ce jeu est son apparence et son son, et StudioMDHR a absolument cloué l’esthétique. Cela semble inexplicablement authentique; les arrière-plans peints à la main, les expressions exagérées et les personnages cauchemardesques sont tous présents et corrects. Les graphismes incroyables sont accompagnés d’une fantastique bande-son de jazz pour offrir l’ensemble de la présentation – c’est génial.

En termes de gameplay, c’est une expérience très simple. Vous pouvez courir, sauter, vous précipiter et tirer – c’est à peu près tout. Il y a des rides plus complexes, comme être capable de parer des objets roses et de construire un compteur spécial en tirant sur des ennemis, mais mécaniquement, c’est assez simple. Simple ne veut pas dire facile, cependant, et ce jeu fait tout ce qu’il peut pour vous tester sur ces éléments de base.

Le jeu met la majeure partie de son énergie dans les combats de boss, qui sont certainement les stars de la série. Comme tous les méchants de cette époque de dessins animés, les patrons ici sont de grandes personnalités, et il existe des conceptions sérieusement créatives. Ils sont également extrêmement difficiles à vaincre. Chaque boss passe par plusieurs étapes, augmentant le défi alors que vous leur faites constamment exploser des balles. On vous donne rarement un moment pour respirer pendant les quelques minutes qu’il faudra pour faire tomber l’un de ces méchants – c’est un jeu implacablement difficile.

Parfois, cela peut sembler injuste – et parfois, c’est le cas – mais presque chaque mort est sur vous. Il se passe peut-être beaucoup de choses à l’écran, mais les attaques sont clairement télégraphiées et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Tout se résume à mémoriser les schémas d’attaque et à se frayer un chemin habilement à travers une assaut d’obstacles. À la mort, on vous montre à quel point vous êtes sur le point de terminer un combat, et cela pique lorsque vous êtes à un cheveu de la victoire, mais des redémarrages infinis et instantanés mènent à un cycle addictif de combats, de pertes et d’apprentissage. La qualité des combats de boss varie, mais la plupart d’entre eux sont de bons tests de votre dextérité. C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Alors que les boss réussissent largement, les étapes Run et Gun sont moins divertissantes. Ce sont des étapes de plate-forme plus traditionnelles, mais nous les avons trouvées un peu à plat. Ils sont assez créatifs par endroits, avec des environnements soignés et des gadgets intéressants. Les pièces cachées dans chaque niveau peuvent être dépensées pour de nouveaux types d’armes et d’autres avantages, et ceux-ci peuvent être d’une grande aide, donc ces étapes valent la peine d’être jouées. Cependant, ils n’ont pas l’impact des patrons et se sentent souvent comme une tâche à accomplir.

Les combats de boss peuvent parfois ressentir la même chose, mais le passage constant à de nouvelles étapes les aide à avancer à un rythme décent. Même si les différentes phases vous donnent une idée approximative de la distance parcourue dans un combat, il y a un manque général de rétroaction sur vos tirs, et parfois vous avez l’impression que vous ne faites pas de brèche. Il est difficile de mettre le doigt sur ce qui manque – peut-être que plus de sons ou de vibrations du contrôleur aideraient – mais vos attaques sont douces. Les coups sont transmis par des ennemis clignotant brièvement en blanc, mais il n’y a pas de punch. C’est comme tirer un pistolet à eau sur un incendie de maison. Peut-être que cela rapporte encore plus lorsque vous conquérez un boss.

Cuphead peut être joué en solo ou avec un copain en coopération locale, mais c’est une épée à double tranchant. Il peut être utile d’avoir un allié, car il peut raviver votre fantôme si vous mourez, mais le chaos à l’écran rend très difficile le suivi de ce qui se passe. Bien que vous passiez probablement plus de temps seul, c’est une façon alternative amusante de jouer.

Conclusion

Cuphead est peut-être un biscuit difficile, mais il charme avec l’art et la musique superlatifs. Pour chaque fois que vous pourriez être frustré par une section difficile, vous serez ravi par une animation merveilleuse ou une nouvelle attaque. Ce n’est pas parfait; les niveaux Run et Gun ne sont pas à la hauteur des boss, et un manque de rétroaction peut rendre les combats vains. Dans l’ensemble, cependant, le jeu réussit dans ce qu’il se propose de faire: soyez simplement prêt à relever un vrai défi.