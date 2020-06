Vendre Sunset: les meilleurs mèmes de la saison 2 sur Internet

– – –

Selling Sunset: Best Season 2 – La nouvelle saison de Netflix’s Selling Sunset est sortie il y a quelques jours à peine, et tous les mèmes hilarants prospèrent déjà sur Internet. Les membres de la distribution sont devenus extrêmement populaires parmi le public, et leurs dialogues à l’écran font maintenant fureur parmi les téléspectateurs. En quelques heures, les fans ont regardé la chose en entier et recherchent maintenant plus de contenu lié à la série.

Il n’est pas tard pour changer de carrière

Nous l’avons tous fait, mais la phase aurait pu différer. Nous rembobinons pour vérifier le montant de la commission que l’agent immobilier finira par recevoir une fois qu’il aura vendu la maison.

Quelqu’un a-t-il eu un problème avec eux?

Nous avons pu voir une nouvelle équipe de trois après le combat de Christine avec Mary. Les téléspectateurs peuvent le haïr ou les aimer, mais ils ne peuvent certainement pas ignorer ce trio. La partie amusante à voir serait jusqu’où cette amitié va.

Inclinez-vous devant la reine

elle est l’agent immobilier le plus fou et le plus dur du marché, pour certains et pour d’autres, c’est la personne la plus grossière jamais présentée à la télé-réalité.

Beaucoup de combats

vous manquez beaucoup plus Si vous pensiez que toute cette série sera consacrée à des agents immobiliers enflammés se battant et bavardant les uns avec les autres. Le point culminant de toute la saison 2 est le combat de Davina et Romain.

Il vaut mieux laisser des choses non dites

Les fans de Selling Sunset sont confus que si Romain ne pouvait pas supporter d’avoir son mariage qui était chez Jason, comment était-il à l’aise avec le fait qu’il soit son garçon d’honneur? COMMENT?

Le spectacle a été sur un tour de montagnes russes. Dans la première saison, les spectateurs sont initiés à ces personnages emblématiques mais relatables, et la saison 2 nous laisse en vouloir plus. Attendons la troisième saison qui sort le 7 août pour en savoir plus sur la série.

