Le grand match de Latrell Mitchell, Billy Slater est parti impressionné, Storm, South Sydney

L’arrière légendaire de la LNR, Billy Slater, a fait l’éloge de Latrell Mitchell malgré la défaite de 22-8 de South Sydney face à la tempête de Melbourne.

Lors de sa 100e apparition dans la LNR, Mitchell a connu son meilleur match avec les Rabbitohs depuis qu’il a rejoint le club hors saison et qu’il est passé du centre à l’arrière.

Vendredi, le joueur de 22 ans a bourré la feuille de statistiques qui comprenait, 136 mètres de course, 10 pauses de tacle, deux passes décisives et une aide à l’essai chic qui montraient à quel point Mitchell pouvait être rusé avec ses capacités de dépassement.

Après le match, Slater a déclaré que Mitchell était le « joueur le plus dangereux » sur le terrain pour South Sydney, tout en félicitant la jeune star pour son développement à l’arrière.

Latrell Mitchell (Getty)

« Je pensais qu’il était vraiment bon en première mi-temps, très impliqué », a déclaré Slater Vendredi soir à neuf.

«J’aime la façon dont il a commencé le match, il vient de récupérer le ballon et a couru, et il a tiré un penalty de cette première manche.

« Il était le joueur le plus dangereux des rouges et des verts ce soir.

«J’aurais aimé qu’il soit plus impliqué dans la seconde moitié. Il se prépare à la tâche.

Billy Slater (AAP)

« La seule chose que j’ai remarquée en le regardant en direct, et n’ayant personne dans les stades, vous pouvez entendre les joueurs et sa voix était probablement la plus forte de l’équipe des Rabbitohs.

« C’est un signe encourageant qui avance en tant qu’arrière. Cela vous montre simplement qu’il met de l’ordre dans sa ligne défensive. Beaucoup de signes encourageants. »

Bien que ce ne soit pas la soirée de son équipe, Mitchell possédera facilement l’un des meilleurs moments de la semaine après avoir produit une superbe balle longue qui a mis en place son coéquipier Alex Johnston qui est entré pour marquer dans le coin.

Réalisant que la tempête se précipitait sur la défense, Mitchell a rapidement réussi une longue passe lisse lorsque les Rabbitohs se trouvaient à 10 mètres de la ligne d’essai.

Latrell crée Johnston

« La clé est la rapidité avec laquelle Latrell Mitchell récupère le ballon dans ses mains », a déclaré Phil Gould, légende de la ligue de rugby, dans le commentaire de Nine.

« Le saisir et le sortir de vos mains aussi rapidement, tout en lançant le ballon aussi longtemps et avec autant de précision, est tout un talent.

« Belle finition d’Alex Johnston, mais la passe clé est celle de Latrell Mitchell.

« Des trucs géniaux de Latrell Mitchell. »